„Wir sind auf der Zielgeraden“

Von: Gerti Reichl

Teilen

Die Infrastruktur für Radfahrer, hier ein Archivbild vom Stachus, soll in Gmund weiter ausgebaut werden. Ziel ist die Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune. © Archiv Thomas Plettenberg

Gmund möchte in die Riege der fahrradfreundlichen Kommunen aufgenommen werden und sieht sich auf der Zielgeraden. Im Gemeinderat wurde jetzt ein Maßnahmenkatalog vorgestellt und der erneute Wille zur Steigerung des Radverkehrsanteils bekundet – weitere Etappen auf dem Weg zur anvisierten Zertifizierung noch in diesem Jahr.

Gmund – Auch wenn laut Bürgermeister Alfons Besel (FWG) 119 von 187 geplanten Maßnahmen schon umgesetzt und 180 000 Euro investiert wurden: Vor der Gemeinde liegt noch viel Arbeit, um möglichst im Herbst 2023 nach einer Bereisung durch Vertreter der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK) die Zertifizierung zu bekommen. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagte Besel jetzt im Gemeinderat, wo Ralf Kaulen vom gleichnamigen Stadt- und Verkehrsplanungsbüro einen Maßnahmenkatalog zur Erreichung des Ziels vorstellte.

Fahrradfreundliches Gmund: Maßnahme an der Münchner Straße nötig

Der Ist-Zustand des Wegenetzes, aber auch Wunschlinien, Mängel und priorisierte Sofortmaßnahmen mit Grobkosten sind darin enthalten. Etwa für die Münchner Straße (B 318) zwischen Gmund und Dürnbach, wo beidseitig jeweils 1,50 Meter breite Radwege die „langfristig beste Lösung“, aber wegen Grundstücksproblemen wohl so schnell nicht machbar seien. Immerhin befinde man sich hier schon in Abstimmung mit Behörden, so Kaulen. Möglich wären zumindest Radstreifen (Kosten: 5000 Euro) oder das Aufbringen von Piktogrammketten. „Sie gelten zwar noch nicht als Verkehrszeichen, sondern eher als Kunst im Straßenverkehr, sind aber in Bayern zumindest erlaubt“, berichtete Kaulen und sprach sich für einen Versuch aus. Diese Piktogramme wären etwa auch auf der Tölzer Straße möglich. Kosten: 10 000 Euro. Insgesamt machte Kaulen Mut: „Sie sind Ihrer Zeit voraus und haben viele Maßnahmen schon umgesetzt.“

Josef Berghammer (parteilos) hielt einen Schutzstreifen auf der Münchner Straße nicht für machbar. „Wenn der Verkehr im Fahrradtempo ins Tal rollt, wäre das doch der Wahnsinn.“ Josef Stecher (FWG) forderte: „Wir müssen in die Pötte kommen.“ Seine Meinung: Die Radler sollten runter vom Gehweg an der B 318. Korbinian Kohler (CSU) war der Meinung, dass alle Gemeinden im Tal das Thema gemeinsam anpacken sollten. Rathauschef Besel wusste hierzu, dass auch Bad Wiessee das Büro Kaulen engagiert habe, „alle anderen müssen ihren Weg dazu finden“. Mit 16:4 Stimmen wurde der Maßnahmenkatalog verabschiedet.

Gmund will Radverkehrsanteil bis 2030 auf zwölf Prozent steigern

Und nicht nur das. Es folgte ein Grundsatzbeschluss zur Förderung des Radverkehrs und zur Steigerung des Radverkehrsanteils, dem sogenannten Modal Split, einem unverzichtbaren Bestandteil für die Zertifizierung. Er gilt als Werkzeug, um die Zusammensetzung des Verkehrs und die Veränderung zu erkennen. In Gmund, so Kaulens Berechnung, liege der Radverkehrsanteil bei sieben Prozent und damit um zwei Prozent über dem Durchschnitt im Landkreis. Das geforderte Ziel der AGFK, die Steigerung auf zwölf Prozent bis 2030, will die Gemeinde schaffen. Das beschloss der Gemeinderat mit 18:2 Stimmen.

Gmund will einen Beitrag zur Verkehrswende leisten, den Radverkehr insbesondere durch Ausbau der Infrastruktur und Öffentlichkeitsarbeit fördern. Der motorisierte Individualverkehr soll als gesunde Maßnahme zum Umwelt- und Klimaschutz verringert werden, die Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune ein sichtbares Zeichen sein (18:2).

Tempo 30: Gmund schließt sich Initiative des Deutschen Städtetags an

Weil es gut zum Radkonzept passen würde, Unternehmer bei einem Treffen mit der Gemeinde jüngst den Wunsch geäußert haben und auch Anwohner dies immer wieder beantragen, möchte die Gemeinde in bestimmten Bereichen Tempo 30 einführen. „Aber die Behörden zieren sich“, kommentierte Bürgermeister Alfons Besel (FWG) die bisherige Ablehnung durch die Regierung. Er würde es daher gut finden, „wenn wir Druck aufbauen“.



Zur Debatte stand bei der Sitzung daher, eine 2021 gestartete Initiative des Deutschen Städtetags zu unterstützen, an der sich bereits 388 Städte, Gemeinden und Landkreise beteiligen, um damit mehr Entscheidungsfreiheit bei der Anordnung von Tempolimits zu bekommen. Im Landkreis haben sich Holzkirchen und Miesbach ebenfalls angeschlossen. In der Initiative mit dem Namen „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten – eine neue kommunale Initiative für städteverträglichen Verkehr“ wird der Bund aufgefordert, die rechtlichen Voraussetzungen für eine innerörtliche Anordnung zu schaffen. Zudem solle Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit außerhalb von Hauptstraßen in Modellversuchen erprobt werden.

„Tempo 30 sorgt für mehr Sicherheit“, zeigte sich Besel überzeugt und beschrieb beispielhaft die Situation auf Höhe des Rewe-Markts, „wo sich die Leute schwer tun, die Straße zu überqueren. Wir brauchen einen rechtlichen Rahmen, um Tempo 30 dort einzuführen, wo es sinnvoll ist“, sagte Besel. Josef Stecher (FWG) hielt es für sinnvoll, es auszuprobieren. „Überall im Ort“ wäre es Franz von Preysing (CSU) jedoch zu viel. Er fand es im Übrigen „schade“, dass so mancher Fußgänger über die Straße marschiere, obwohl fünf Meter daneben für viel Geld eine Überquerungshilfe gebaut worden sei. Florian Floßmann (FWG) hielt eine Einführung von Tempo 30 wenigstens zu Schulzeiten für sinnvoll und wünschte sich, dass etwa an der Kaltenbrunner Straße Raser eingebremst werden. Bernd Ettenreich (FWG) fügte aufgrund von Beobachtungen an der Münchner Straße ironisch an: „Ich wäre froh, wenn die Leute hier schon mal 140 fahren würden.“ Georg Rabl (FWG) sah in der Aktion den Einstieg in eine flächendeckende Einführung für Tempo 30 in der Gemeinde. „Alles andere wäre zu kompliziert.“

Was die bisherige Überwachung durch Blitzer betrifft, so fand Besel: „Wir haben eine Ahndungsquote von teils zehn Prozent, und das ist zu viel.“ Dennoch: Keinesfalls einstimmig, sondern mit 15:5 beschloss der Gemeinderat, sich der Initiative für Tempo 30 anzuschließen.

Weitere Infos aus der Region lesen Sie hier.

gr