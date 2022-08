Dürnbacher Eisdiele Cristallino geschlossen - So geht‘s weiter

Von: Gerti Reichl

Eismacher Francesco Bontempo , hier ein Archivfoto. © arp

Dieser Sommer beschert den Eisdielen ein traumhaftes Geschäft. Nicht so dem Pächter des Cristallino am Dorfplatz in Dürnbach. Seit einigen Wochen hat die Gelateria geschlossen. Im Interview erklärt Francesco Bontempo (28), Sohn der Betreiberin Rosina Pisellucci, der mit seiner Familie auch höchst erfolgreich das Cristallino am Fritzplatz in Bad Tölz betreibt und mit seinen Eiskreationen sogar an Weltmeisterschaften teilnimmt, die Gründe.

Herr Bontempo, Hochsommer und kein Eis in Dürnbach! Was ist da los?

Wir mussten leider die Reißleine ziehen.

Das müssen Sie erklären...

Seit fünf Jahren haben wir die Dürnbacher Eisdiele gepachtet. Die ersten zwei Jahre haben mein Cousin Antonello Vennari und ich den Betrieb geleitet, dann aber weitere zwei Jahre untervermietet. Zuletzt hatten wir ein Jahr lang einen anderen Untermieter, und da lief es leider nicht gut.

Inwiefern?

Die Leute waren sehr unzufrieden, und wir hatten ganz schlechte Rückmeldungen. Das ist leider überhaupt nicht vereinbar mit unserer Betriebsphilosophie in Bad Tölz, wo wie einen hervorragenden Ruf genießen. Unsere Eisspezialitäten werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Für Dürnbach hatten wir beispielsweise vereinbart, dass regionale Milch verwendet wird. Wir haben sie bei einem benachbarten Landwirt in Dürnbach geholt. Doch leider hat sich der letzte Betreiber nicht daran gehalten und ganz normale Milch aus dem Supermarkt verwendet. Der Unterschied machte sich schnell bemerkbar. Den Gästen hat das Eis nicht geschmeckt, auch mit dem Service waren viele unzufrieden.

Und dann haben Sie die Zusammenarbeit beendet.

Ganz genau. Um Schaden abzuwenden von unserem Namen. Die Kündigung war in Absprache mit unserem Anwalt möglich.

Wie geht’s nun weiter? Wie lange muss Dürnbach noch auf die Eisdiele verzichten?

Wir können das noch nicht genau sagen, doch vermutlich werden wir erst im Februar 2023 wieder eröffnen. Wir wollen die Eisdiele wieder mit Familienmitgliedern betreiben, die haben nämlich Erfahrung in der Gastronomie. Eins steht jedoch fest: Der Ort Dürnbach liegt uns sehr am Herzen, wir wollen den Standort unbedingt behalten. Unsere Gäste wollen wir daher um Geduld bitten und uns auch entschuldigen dafür, dass wir den Laden schließen mussten.

Es ist von Umbauplänen an Ihrem Standort in Bad Tölz die Rede. Was ist da dran?

Das ist richtig. Das Haus am Fritzplatz soll innen und außen umgebaut werden. Wann genau der Umbau startet und wie lange er dann dauert, steht noch nicht final fest. Da passt es ja ganz gut, wenn Sie wieder in Dürnbach loslegen und dort die Pause überbrücken. Das stimmt. Wir werden den Laden dort wieder rocken.

gr