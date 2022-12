Anwohner am Gmunder Gleisbogen warten auf Einbau der Schmieranlage: „Wir wollen einfach nur Ruhe“

Von: Gerti Reichl

Am sogenannten Gmunder Gleisbogen verursachen die Züge ein quietschendes Geräusch. Ende Januar soll die Schmieranlage zur Linderung des Lärms wieder eingebaut werden.

Die Bauarbeiten der Tegernsee-Bahn sind abgeschlossen - und es gibt neuen Lärm-Ärger. Die Schmieranlage am Gmunder Gleisbogen wurde noch nicht installiert.

Gmund – Die Bauarbeiten der Tegernsee-Bahn im Dezember und der Ersatz der Züge durch Busse waren für die Anwohner im sogenannten Gmunder Gleisbogen wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: Es herrschte Ruhe. Kein Quietschen, kein Rütteln, kein Beben. Nichts. Über zwei Wochen lang. Genau in dieser Zeit trafen sich Anwohnerin Daniela Much als Klägerin und Vertreter der Bayerischen Regiobahn (BRB) sowie der Tegernsee-Bahn (TBG) mit den jeweiligen Anwälten vor dem Münchner Landgericht. Es ging um Schmerzensgeld für den Gesundheitsschaden der Klägerin wegen des Lärmpegels, verursacht durch das Quietschen der Lint-Züge auf der Strecke durch Gmund. Es kam zu einem Vergleich: Die Klägerin musste auf Schmerzensgeld verzichten, die Tegernsee-Bahn, zuständig für die Gleise in diesem Bereich, musste den Wiedereinbau einer Schmieranlage versichern (wir berichteten).

Schmieranlage nicht mit eingebaut

Doch der Weihnachtsfriede ist längst nicht wiederhergestellt. Als die Bauarbeiten am 20. Dezember abgeschlossen waren und die Züge ab 4.30 Uhr rollten, begann für die Klägerin wieder das Leiden. Der Grund: Die Tegernsee-Bahn konnte die Schmieranlage nicht zeitgleich mit dem Abschluss der Bauarbeiten einbauen. Frost und mangelnde Personalkapazitäten hätten dies verzögert, heißt es von Seiten der TBG.

Drohung mit neuer Klage

Sogleich verfasste der Anwalt der Klägerin erneut ein Schreiben an den Anwalt der BRB. Darin wird eine Wiederaufnahme des Prozesses oder gar eine neue Klage angedroht, falls die Erklärung, die zum Vergleich geführt hatte, nicht bis zum 31. Januar realisiert sein sollte. In der Erklärung war versichert worden, dass „...bis zum Abschluss der Bauarbeiten und der damit einhergehenden Wiederaufnahme des Zugverkehrs ... eine dem Stand der Technik entsprechende Kurvenschmieranlage eingebaut... und unterhalten wird.“

Anwohnerin schreibt an Ilse Aigner

„Müssen wir Gmunder Bürger weiterhin unter dem Lint-Gekreische und Gerumpel leiden?“, fragt sich Familie Much, die im Namen vieler Gmunder Bürger nur eines will: „Die Ruhe, die wir vor den Lint-Zügen hatten.“ Eine Bürgerinitiative wurde schon gegründet. So hat eine Anwohnerin am Gleisbogen – sie möchte ihren Namen nicht öffentlich nennen, er liegt unserer Redaktion aber vor – kurz nach Weihnachten eine Mail an CSU-Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner getippt. Seit zehn Jahren lebe sie am Gleisbogen, fügt sie auf Nachfrage dem Schreiben an, seitdem fordere sie Lärmschutz, „doch wir finden keine Beachtung“.

„Viermal die Stunde ein Mini-Erdbeben“

In der Mail an Aigner wird unter anderem die Überzeugung vertreten, dass das Lärmaufkommen durch die Gleisschmieranlage längst nicht reduziert sei. „Allein die Befahrung der Gleisstöße im Gmunder Bogen erzeugt viermal in der Stunde ein Mini-Erdbeben messbaren Ausmaßes.“ Die Anwohnerin spricht von Schweißnähten auf den Gleisen, wodurch der Einsatz der knapp 100 Tonnen schweren Züge zu den Schlägen führen würde. Dass durch die angekündigte Elektrifizierung eine bessere Welt versprochen werde, empfindet die Dame als blanke Ironie. Sie schreibt: „Strommasten mit einer Stromstärke von über 1000 Ampere und einer Spannung von 15 000 Volt entlang der Wohnhäuser sollen dann die Lösung sein...“ Auf die kommende und von der Regierung 2018 beschlossene Elektrifizierung sei sie bereits schriftlich hingewiesen worden – ebenso darauf, dass im Frühjahr 2023 die Unterführung vom Ludwig-Erhard-Platz Richtung Uferweg an der Mangfall sowie die Bahnbrücke über die Mangfall zur Erneuerung anstünden.

Einbau im Januar geplant

Was die Schmieranlage betrifft, die das nervige Quietschen beseitigen soll, so ist wohl der Einbau in Sicht. Laut Michael Bourjau, Geschäftsführer der Tegernsee-Bahn, soll sie zwischen 23. und 25. Januar installiert werden. „Dieser Termin ist uns von der Firma genannt worden“, so Bourjau. Die Anlage werde an zwei Stellen, an der Max-Obermayer-Straße und am Gleisbogen eingebaut und von der Firma gewartet. Es handle sich um jene Anlage, die bereits Mitte 2021 eingebaut wurde und für spürbare Verbesserung gesorgt hat. Bei der Schmieranlage, so Bourjau, werden biologisch abbaubare Schmiermittel seitlich aufgespritzt. Über einen elektrischen Kontakt werde dieser Mechanismus ausgelöst.