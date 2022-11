Wunsch nach Frieden in Europa: Totengedenken im Zeichen des Ukraine-Kriegs

Gedenken im abziehenden Nebel: An die Opfer von Krieg und Gewalt erinnerten die Teilnehmer beim Totengedenken auf der Gmunder Kriegsgräberstätte. © tp

Im Zeichen des Ukraine-Kriegs standen die Totengedenken zum Volkstrauertag auf den Kriegsgräberstätten in Gmund und Dürnbach. Der einhellige Wunsch: Frieden in Europa.

Gmund/Dürnbach – Wieder sehr feierlich, wenn auch nicht ganz so rund wie vor Corona, als man in Sachen Totengedenken auf der Gmunder Kriegsgräberstätte und dem Dürnbach War Cemetery in der Nähe der Kreuzstraße allseits noch in Übung war, verlief gestern Vormittag die Gedenkveranstaltung mit internationaler Beteiligung. Auch waren bei beiden Veranstaltungsteilen – hier wie da – nicht so viele zivile Gäste zugegen wie sonst. Dafür waren auffallend mehr weibliche Einsatzkräfte als bisher dabei: Soldatinnen scheinen bei vielen Nationen auf dem Vormarsch zu sein.

Viele Gäste an den Kriegsgräberstätten

Nachdem die Gebirgsschützenkompanie Gmund mit Spielmannszug und Salutzug, die Feuerwehr, Fahnenabordnungen der Ortsvereine und die Reservistenkameradschaft Miesbach-Schliersee aufmarschiert waren, begrüßte Benedikt Klima vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die Anwesenden, darunter die ehemalige Regierungspräsidentin Maria Els, den britischen Generalkonsul Simon Philip Kendall, Repräsentanten des Konsularisches Corps für Frankreich und Kanada sowie Vertreter des Sozialverbands VdK Bayern, die alle nach dem Militärgebet einen Kranz im Gedenken an die deutschen Kriegsopfer, die hier beerdigt liegen, und an alle anderen Opfer von Krieg, Gewalt und Terror niederlegten.

Klima erinnerte daran, dass man seit 100 Jahren zur Versöhnung ehemaliger Kriegsgegner aufrufe und den Volkstrauertag begehe: „An diesem Tag wird aller Opfer der Kriege gedacht, neben den Soldaten auch der Frauen, Kinder und Männer, die zu Opfern von Krieg und Gewalt wurden“. Da Wladimir Putin mit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine die europäische Friedensordnung tief erschüttert habe, komme jetzt noch ein weiterer Krieg zu der langen Liste an kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa hinzu. „Deshalb erinnern wir heute auch an die vielen Toten des Krieges in der Ukraine und mahnen gleichzeitig zu Versöhnung, Verständigung und Frieden“, gemahnte Klima vor dem Totengedenken, das in Deutsch und Englisch von Generalkonsul Kendall und dem früheren Landrat und Staatssekretär Wolfgang Gröbl vorgelesen wurde.

Geistliche beten für Frieden und Gerechtigkeit

Die beiden Ortsgeistlichen Stephan Fischbacher (katholisch) und Andreas Kopp-v. Freymann (evangelisch) beteten für alle, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, bevor sie die Gräber segneten. Eingedenk der Rede einer jungen Gebirgsjägerin, die darum bat, dass Frieden in Europa geschaffen werden möge, damit auch künftig Kindern eine sichere Kindheit und Jugend beschert sein möge, wie sie allen Anwesenden vergönnt war, standen alle ergriffen still. Ebenso beim „Lied vom guten Kameraden“. Nach dem dreimaligen Ehrensalut durch die Gebirgschützen sang man die bayerische, die deutsche und auch die englische Nationalhymne. Letztere allerdings in einem Mix aus „God Save the Queen“, wie es das Programm vorgelegt hatte, und „God Save the King“ – und Gesumme von denjenigen, die sich nicht entscheiden konnten.

Die Gedenkfeier auf dem Dürnbach War Cemetery, wo die Soldaten der ehemaligen Alliierten bestattet liegen, mussten Reverend und Group Captain Alasdair Nicoll, Deputy Chaplain-in-Chief und Generalkonsul Kendall ohne Verstärkung der rund 150 Gästen halten. Auch hier wurde die Lesung zwei Mal – in Deutsch und in Englisch – gehalten.

ak