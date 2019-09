Erweiterung der Realschule in Gmund: Jetzt gibt‘s einen Zeitplan

Nur noch wenige Tage, dann beginnt das neue Schuljahr. Gymnasium und Realschule am Tegernsee sind startklar - an letzterer hofft man, dass der Anbau zügig kommt. Inzwischen gibt‘s einen Zeitplan.

Gmund/Tegernsee – Die Freude an Naturwissenschaften soll im neuen Schuljahr an der Realschule Gmund nicht zu kurz kommen: Mit zwei Forscherklassen startet der 5. Jahrgang ins Schuljahr. Rektor Tobias Schreiner bestätigt den Erfolg des im vergangenen Jahr initiierten Projekts. Die Hälfte der jungen „Forscher“ sind Mädchen, was den Schulleiter besonders freut. In zwei zusätzlichen Unterrichtsstunden pro Woche soll bei Projekten und Experimenten das Interesse an Chemie, Informationstechnologie und Physik geweckt und vielleicht das ein oder andere Talent entdeckt werden.

113 neue Schüler in vier Klassen starten am kommenden Dienstag ihre Realschul-Laufbahn am Tegernsee. Damit ist die Zahl der Klassen erneut gestiegen – von 26 auf 27. Insgesamt besuchen dann 680 Schüler die Realschule. Das sind wesentlich mehr, als ursprünglich angenommen wurde. Deshalb ist ein Anbau bereits fest geplant. Entstehen soll er etwa zwischen April 2020 und März 2021, wie das Landratsamt mitteilt. Der zweistöckige Bau wird etwa 34 mal 11,30 Meter groß. Die Fahrradständer, die dem Anbau weichen müssen, werden südöstlich der Schule gegenüber dem BOB-Haltepunkt neu installiert.

Eine Neuerung im anlaufenden Schuljahr ist die Einführung einer Schulmanager-App. Sie soll die Kommunikation zwischen Eltern und Schule verbessern. Krankmeldungen und der Abruf des Vertretungsplans sollen einfacher werden.

Am Gymnasium Tegernsee laufen noch einige Sanierungsmaßnahmen

Am Gymnasium Tegernsee atmet man unterdessen auf. Nach einem zwischenzeitlichen Tief haben sich die Schülerzahlen nach Angaben von Schulleiter Werner Oberholzner endgültig wieder stabilisiert. 99 frischgebackene Gymnasiasten starten am Dienstag in Tegernsee ins Schuljahr. Sie müssen sich allerdings auf ein paar Einschränkungen einstellen. Denn die Sanierungsmaßnahmen an Toiletten, Dachstuhl und Fenstern sind noch nicht gänzlich abgeschlossen. Über die Ferien konnten zwar die größten Baustellen angegangen werden, trotzdem müssen die 613 Schüler mit einigen Raumverlegungen rechnen.

mt/dak