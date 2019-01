Zeitungszusteller: „Wir arbeiten momentan am Anschlag“

Der Winter stellt auch die Zeitungszusteller vor erhebliche Probleme. Vielerorts sind sie Stunden vor dem Winterdienst unterwegs und müssen über hohe Schneeberge kletter. Hier schildert eine Zustellerin ihre Erfahrungen.

Gmund – Tagtäglich sorgen die Zusteller des Münchner Merkur und seiner Heimatzeitungen dafür, dass die Leser ihre Nachrichten frühmorgens im Briefkasten haben. Schon unter normalen Umständen kein leichter Job. Das anhaltende Schnee-Chaos im Landkreis Miesbach macht die Bedingungen aber noch um ein Vielfaches härter. „Im Moment arbeiten wir am Anschlag“, sagt Birgitt Geschke-Ranhart, die seit vielen Jahren als Austrägerin im Tegernseer Tal unterwegs ist und seit vier Jahren auch Vorsitzende der Arbeitnehmervertretung der Zeitungsträger ist. Die 48-Jährige kann die Kunden nur um Verständnis bitten.

Wenn Birgitt Geschke-Ranhart und ihr Mann, ebenfalls Austräger, gegen 2 Uhr nachts ihre Touren beginnen, sind die meisten Straßen noch nicht geräumt. Weil auch viele Ein- und Zufahrten wegen der Schneemassen nicht passierbar sind, „müssen wir weite Strecken zu Fuß laufen“, macht die Gmunderin deutlich. Um ihnen die Arbeit ein wenig zu erleichtern, hat der Verlag den Zustellern in den Katastrophen-Landkreisen zusätzlich Spikes für die Schuhe, Handschuhe und Taschenlampen zur Verfügung gestellt. Und dennoch: Schnee und Matsch machen ein Durchkommen an vielen Stellen beinahe unmöglich. „Auf meiner Tour in Bad Wiessee musste ich zuletzt über einen ein Meter hohen Schneeberg klettern“, schildert Geschke-Ranhart. Gerade für ältere Mitarbeiter ist so etwas kaum machbar. „Trotzdem beißen sich die meisten durch“, weiß die Gmunderin. „Jeder von uns gibt sein Bestes, um seine Abonnenten beliefern zu können.“

Wenn die Zeitung dennoch einmal nicht pünktlich im Briefkasten steckt oder im Extremfall überhaupt nicht ankommt, seien die meisten Kunden verständnisvoll, erzählt Geschke-Ranhart. Beschwerden gebe es glücklicherweise nur vereinzelt. Manche würden einfach nicht verstehen, warum die Zeitung verspätet kommt oder auch mal feucht ist. Dabei könnten in vielen Fällen die Abonnenten selbst den Zustellern die Arbeit erleichtern. „Es würde uns sehr helfen, wenn zu den Briefkästen und Zeitungsröhren nicht nur fußbreite Trampelpfade führen“, sagt die Gmunderin. „Eine Schaufelbreite wäre schon gut.“

Geschke-Ranhart und ihr Mann bewältigen ihre Touren momentan nur noch gemeinsam. Auch aus Sicherheitsgründen. Um auch schwer zugängliche und abgelegen Haushalte zu erreichen, haben sie sich extra einen Allrad ausgeliehen. „Wir versuchen eben, unsere Arbeit so gut wie möglich zu machen.“