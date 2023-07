Zeugnisverleihung an der Realschule Tegernseer Tal: Absolventen fällt der Abschied schwer

Die Absolventen und die Ehrengäste erlebten bei der Entlassfeier noch einmal den großen Zusammenhalt der Gmunder Realschulfamilie. © Thomas Plettenberg

Von vielen Emotionen war die Entlassfeier an der Realschule Tegernseer Tal geprägt. Einmal mehr wurde der große Zusammenhalt dieser Schulfamilie deutlich.

Gmund – Dass die Zeugnisverleihung in der Realschule Tegernseer Tal jedes Jahr zu den bewegendsten im Reigen der Jahrgangsabschiede gehört, kommt nicht von ungefähr. Auch das Fest am Freitagvormittag (21. Juli) zeugte von der großen Verbundenheit innerhalb der Schulfamilie. Die Glückwünsche zur bestandenen Mittleren Reife und die Empfehlungen für den weiteren Lebensweg waren allseits so herzlich, dass diesmal nicht allein die Mütter der Absolventen, sondern auch der eine oder andere Schulabgänger selbst und einige der Lehrkräfte Tränen in den Augen hatten.

Nicht nur die Besten wurden an diesem Vormittag gewürdigt

Auch die anwesenden Bürgermeister aus allen Talgemeinden plus Waakirchen, die später jedem Absolventen eine Rose und den Besten ihrer Gemeinde auch ein kleines Geschenk überreichten, sowie die anderen Ehrengäste waren gefangen von der einzigartigen Atmosphäre. Hier wurden freilich die Besten, aber auch die Engagiertesten in den Bereichen soziales, musikalisches und kreatives Engagement besonders gewürdigt.

Botschaft der Redner: Noten sind nicht alles

Nicht nur die Schülersprecher Marlene Vogl und Dominikus Wegmann ließen ihre Mitschüler wissen, dass Noten nichts über einen Menschen aussagten und dass jeder – egal ob mit einem Spitzenabschluss oder eben nicht den besten Noten – stolz auf sich sein könne. Sie forderten Applaus für ihren Jahrgang, der aus knapp 100 Absolventen aus vier Klassen bestand. Darüber hinaus gehende statistische Daten – wie etwa die allgemeine Durchschnittsnote des Jahrgangs – gab es nicht. Vielmehr wurde hier Individualität hochgehalten.

Tobias Schreiner hatte mit diesem Jahrgang die Schulleitung übernommen

Schulleiter Tobias Schreiner, der mit diesem Jahrgang die Position des Schulleiters übernommen hatte, dankte den Schülern für die gemeinsame Zeit, für ihren Einsatz und Fleiß, aber auch für die kontroversen Diskussionen, in denen man von und miteinander gelernt habe. Wehmütig entließ er diesen Jahrgang, indem er noch einige Orientierungshilfen „für das Mehr an Freiheit in großer Eigenverantwortung“ an die Hand gab: „Sei authentisch und wahrhaftig! Verfolge Deine Leidenschaften! Sei dankbar und bereit zu verzeihen! Investiere in Beziehungen! Sei offen für Veränderung und Komplexität!“ Jeden Punkt ergänzte Schreiner philosophisch und herzlich und voller Zuneigung mit einem „Seid mutig und immer Ihr selbst!“.

Bürgermeister Besel: Der erste Gipfel der Bergtour ist erreicht

Nicht minder emotional waren die Reden von Gmunds Bürgermeister Alfons Besel und der Elternbeiratsvorsitzenden Petra Lankes. Besel verglich die Mittlere Reife mit dem ersten Gipfel einer Bergtour. Nicht das Ziel oder der Weg seien das Wichtigste, sondern die Weggefährten, zitierte er das Kinderbuch vom „Großen Drachen und kleinen Panda“. Stellvertretend für den Landrat und seine Bürgermeisterkollegen riet er den Absolventen, stets die eigene Tour zu gehen und Chancen und Möglichkeiten zu ergreifen. Petra Lankes sprach vom Eindruck und den Spuren, die ein Jeder auf seinem Weg und in den Herzen der anderen hinterlasse: „Nutzt Euren Verstand und setzt Euch für Solidarität, Weltoffenheit und Toleranz ein.“

Zum Abschluss – ehe die Absolventen ihre Zeugnisse überreicht bekamen – gab es für jede Abschlussklasse noch jeweils eine individuelle und humorvoll aufschlussreiche Abschiedsrede von ihren jeweiligen Klassenlehrern. Die Turnergruppe, die Schulband, der Schul- und Lehrerchor umrahmten den Abschied mitreißend, sodass sich die Schulfamilie letztlich mit der Trennung schwertat – und das, obwohl sich alle am Abend beim großen Abschlussball auf Gut Kaltenbrunn noch einmal wiedersahen.

