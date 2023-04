Zivilbeamte stoppen Autofahrerin in Gmund: Mehr als zwei Promille Alkohol im Blut

Von: Gabi Werner

Teilen

Mehr als zwei Promille Alkohol im Blut zeigte der Test (Symbolbild) bei einer Autofahrerin aus dem Tegernseer Tal an. © dpa

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte eine Autofahrerin aus dem Tegernseer Tal am vergangenen Mittwoch. Die Polizei stoppte die 56-Jährige in Gmund. Ein erster Test ergab mehr als zwei Promille.

Gmund - Einer Zivilstreifenbesatzung der Polizei Bad Wiessee war der Audi der 56-jährigen Frau am Mittwochnachmittag (12. April) gegen 17 Uhr in Gmund aufgefallen. In der Wiesseer Straße wurde der Pkw schließlich angehalten und durch die Beamten kontrolliert. Die Fahrerin - so heißt es im Polizeibericht - stand merklich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest bestätigte die Vermutung der Polizei: Er ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

In der Folge wurde bei der Frau eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Sie muss sich nun auf ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gefasst machen.

gab