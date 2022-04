Zu viel Glas für alten Bauernhof

Von: Gerti Reichl

Am denkmalgeschützten Anwesen „Weber an der Wies“ sind Umbaumaßnahmen bereits im Gange. © Thomas Plettenberg

Umbau Ja, aber nicht mit so viel Glas. Der Gmunder Bauausschuss musste sich mit Plänen für das Anwesen „Weber an der Wies“ befassen - und war nicht begeistert.

Gmund – Beim Anwesen „Weber an der Wies“ in der Gemeinde Gmund handelt es sich um einen ehemaligen Bauernhof aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Denkmalschützer haben also ein wachsames Auge darauf, wenn Umbauten geplant sind. Dies ist aktuell der Fall. Schon im Oktober 2020 wurde im Bauausschuss über einen Antrag entschieden, seither hat sich einiges geändert, auch bei den Besitzverhältnissen.

Weil sich der neue Besitzer den Umbau anders vorstellt als ursprünglich genehmigt, musste zur jüngsten Sitzung ein Tekturantrag eingereicht werden.

Umbau beim „Weber an der Wies“: Auch Abgrabungen sind geplant

Der Antrag erwies sich als problematisch. Zwar würde der denkmalgeschützte Wohntrakt unangetastet bleiben, doch im hinteren Bereich ist nun ein 21 mal 11,60 Meter langer Anbau geplant, der überwiegend mit Glasfronten gestaltet werden soll. Dass Holzlatten diese teilweise verdecken, machte den Antrag auch nicht einfacher. Zudem sind Abgrabungen am Hang geplant, um das Anlegen eines Pools zu ermöglichen.

Die Mitglieder des Bauausschusses lehnten den Tekturantrag einstimmig ab mit folgender Begründung: Das Vorhaben ist nicht mit der Gmunder Gestaltungssatzung vereinbar, der Anteil der Glasfläche ist zu groß, diese müsse sich dem restlichen Gebäude „unterordnen“, wie Bauamtsleiterin Christine Wild auf Nachfrage erklärt.

