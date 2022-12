Zu wenig Krippenplätze in Gmund - Gemeinde muss eine Lösung finden

Von: Gerti Reichl

Die Kinderkrippe Zwergenburg wurde 2013 eröffnet und 2020 erweitert. Weil sie erneut zu klein ist, muss sich Gmund Gedanken über Neubau oder Erweiterung machen. © Thomas Plettenberg

Gmund muss sich erneut Gedanken zum Ausbau der Kinderbetreuung machen. Im Gemeinderat wurde über den künftigen Bedarf diskutiert und vereinbart, das Thema bei einer Klausur zu vertiefen.

Gmund – „Es ist die unangenehme Wahrheit, aber wir brauchen mehr Plätze.“ So stieg Bürgermeister Alfons Besel (FWG) in das Thema Kinderbetreuung ein, das angesichts steigender Nachfrage bei der jüngsten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung stand. Besel bezog zunächst allgemein Stellung zum ebenso herausfordernden Problem: dem Fachkräftemangel. „Bund und Land machen Vorgaben, und wir müssen das umsetzen“, sagte er angesichts hoher Anforderungen. Dabei gelte es, Familien zu unterstützen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen.

Dann ging’s ins Detail: Auch wenn sich die Geburtenzahl relativ konstant zwischen 56 und 65 Geburten pro Jahr bewege, so gebe es in Gmund mehr Zuzüge als Wegzüge, wusste der Bürgermeister und war sich sicher, dass auch die Nachverdichtung des Orts Auswirkungen haben werde.

Kinderkrippe in Gmund: 20 Kinder auf der Warteliste

Konkrete Zahlen, die von der Verwaltung ermittelt wurden, lagen zur Sitzung vor. So verfügt die 2013 eröffnete und 2020 erweitere Kinderkrippe Zwergenburg über 42 Plätze. Etwa 20 Kinder stehen auf der Warteliste. Laut Prognosen werden in Zukunft vier weitere Gruppen benötigt sowie 16 zusätzliche Fachkräfte. Eine Deckung von unter 40 Prozent sei bei Weitem nicht ausreichend. Das Landratsamt empfiehlt bei einem Neubau eine 90-prozentige Abdeckung anzusteuern. Das bedeutet: ein Plus an 66 Plätzen oder sechs bis sieben Gruppen. Die Krippengruppe im Betriebskindergarten KiTaLou verfügt über zwölf Plätze und ist überwiegend mit auswärtigen und nur mit zwei Gmunder Kindern belegt, auch hier reichen die Plätze nicht aus.

Zum Kindergarten: Das Gmunder Pius-Kinderhaus bietet aktuell 147 Plätze, fünf Kinder stehen auf der Warteliste. Zwar würde der Bedarf aktuell zu 95 Prozent abgedeckt, doch sinke dieser Satz auf 80 Prozent ab 2024. Ab dem nächsten Jahr werde mindestens eine Gruppe mehr benötigt, je nach Zuzug sogar zwei, lautet die Berechnung. 25 Plätze bietet der Betriebskindergarten KiTaLou, wobei nur fünf Gmunder Kinder dort untergebracht sind, der Rest kommt aus anderen Gemeinden.

Zu den Schulkindern: Hier hat die Gemeinde ermittelt, dass 25 Hortplätze und 80 Plätze in der Mittagsbetreuung zur Verfügung stehen. Damit könnten knapp 50 Prozent der Kinder nach Schulschluss betreut werden. Bis 2027 werden 30 bis 50 zusätzliche Plätze benötigt – bei einer Abdeckung von 60 bis 70 Prozent. „Kinder, die 2026 eingeschult werden, haben ab 2026 einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung“, gab Besel zu bedenken und fasste zusammen: „Wir brauchen eine Strategie und müssen uns etwas einfallen lassen.“ Im Raum stand eine Klausur, bei der Anfang nächsten Jahres das Thema vertieft werden soll.

Dabei soll es um verschiedene Varianten gehen: Zum einen um die Erweiterung der Krippe an der Bichlmairstraße auf dem Grund der katholischen Kirche, nach deren Möglichkeit sich Martina Ettstaller (CSU) erkundigte. Die aktuell hohe Verkehrsbelastung könnte dagegen sprechen, die Einheit mit dem Kindergarten jedoch dafür.

Krippenplätze in Gmund: Neubau in Dürnbach ins Gespräch gebracht

Dritte Bürgermeisterin Christine Zierer (FWG) konnte sich einen Neubau in Dürnbach als zweiten Standort gut vorstellen. Maria Kaulfersch (FWG) war ebenso für einen Krippen-Neubau und nannte drei Gründe: den großen Zuzug in Gmund, den generellen Trend, Kinder früh in der Krippe unterzubringen und den finanziellen Aspekt. „Nur einen Verdiener können sich viele Eltern einfach nicht mehr leisten.“ Josef Stecher (FWG) forderte eine regelmäßige Bedarfsplanung und prognostizierte eine Betreuungsquote von 60 Prozent.

Am Ende war allen klar: Gmund muss das Thema Kinderbetreuung wieder anpacken, die Klausur wurde als beste Lösung einstimmig beschlossen.

