Zum 125. Geburtstag Ludwig Erhards: Wegweiser auch für die Zukunft

Von: Alexandra Korimorth

Am Grab Ludwig Erhards wurde der einstige Bundeskanzler bei einem Gedenkakt gewürdigt. Bürgermeister Alfons Besel und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (v.r.) hielten Ansprachen. © Thomas Plettenberg

Er war der Vater des Wirtschaftswunders, Bundeskanzler und fand in Gmund eine Wahlheimat: Mit einem Gedenkakt an seinem Grab auf dem Bergfriedhof ehrten Landtagspräsidentin Ilse Aigner und zahlreiche Ehrengäste Ludwig Erhard zum 125. Geburtstag.

Gmund – Schon die große Zahl an Gästen, die mit Blasmusikklängen am Freitag hinauf ans Grab der Familie Erhard schritten, zeugte davon, wie sehr der erst bayerische und später bundesdeutsche Wirtschaftsminister sowie Bundeskanzler bis heute bewegt. Neben Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Bundestagsabgeordnetem Alexander Radwan und Landrat Olaf von Löwis begrüßte Gmunds Bürgermeister Alfons Besel Erhards auch Urenkel und einen Ururenkel im Kinderwagen sowie die Ziehtochter und ehemalige Hausdame Elisabeth Leutheusser-von Quistorp und das Verleger-Ehepaar Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer, die seit 2016 den Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee durchführen. Auch Vorstandsmitglieder der Ludwig-Erhard-Stiftung aus Bonn und Evi Kurz, Vorsitzende der Stiftung Ludwig Erhard Zentrum Fürth, waren nach Gmund gekommen. Hier hat Ludwig Erhard ab 1953 seinen Zweitwohnsitz und seine Wahlheimat gefunden – und nach seinem Tod 1977 die letzte Ruhe.

Ehrenbürger Beni Eisenburg, Altbürgermeister Georg von Preysing und die Gmunder Gemeinderäte nickten wissend, als Besel aus einem Brief Erhards zitierte, in dem er seine „heimatliche Verbundenheit zu Gmund und den Gmundern“ bekräftigte; einige von ihnen kannten den prominenten Mitbürger noch persönlich. „Hier konnte Ludwig Erhard die Bonner Strapazen und Kanzlersorgen vergessen und fühlte sich zuhause“, schilderte Besel. Erhards bescheidenes Grab, an dem neben den Kränzen der beiden Erhard-Stiftungen, des Bayerischen Landtags und der Gemeinde auch ein Kranz des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz stand, spiegele Erhards Philosophie des Maßhaltens.

Ilse Aigner appelliert: Soziale Marktwirtschaft als Kompass

Ilse Aigner stellte fest: „Hier umweht uns der Geist von Ludwig Erhard.“ Er stand für die Forderung und das Versprechen „Wohlstand für alle“. Sein Konzept der Sozialen Marktwirtschaft sollte Wettbewerb, Privateigentum und Gewinnorientierung mit sozialem Ausgleich verbinden. „Für Erhard steht fest: Je freier die Wirtschaft, umso sozialer ist sie auch“, sagte Aigner. „Ludwig Erhard weist uns damit den Weg. Die Landtagspräsidentin bedauerte, dass die Soziale Marktwirtschaft als zuverlässiger Wegweiser oft vergessen worden sei – mit teuren Folgen: Finanzkrise, Bankenkrise, Eurokrise.

Gerade in Deutschland würde immer öfter Soziale Marktwirtschaft gesagt, aber „Wohlfahrtsstaat“ mit wachsenden Ansprüchen gemeint. Aigner forderte indes Eigenverantwortung und mündige Bürger. „Mehr Staat, mehr Schulden: Wir müssen aufpassen, dass durch die Pandemie die Rollen zwischen Politik und Wirtschaft nicht dauerhaft neu verteilt werden.“ Werte und Regeln der Sozialen Marktwirtschaft hätten nichts an Gültigkeit verloren: „Sie müssen in den kommenden Jahren noch entschiedener verteidigt werden“, so Aigner. „Also: Zurück in die Zukunft mit Ludwig Erhard!“

Erhards Denken habe an Aktualität nichts verloren

Auch Godelieve Quisthoudt-Rowohl, stellvertretende Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung und ehemalige Europaabgeordnete der CDU, mahnte, dass Erhards „Wohlstand für alle“ gleichermaßen Versprechen und Aufruf gewesen sei. Freiheit und Ordnungsbedürftigkeit, Rechte und Pflichten, Verantwortung und Solidarität müssten demnach in Balance gebracht werden. Quisthoudt-Rowohl erinnerte, dass am Freitag auch Erhards Buch „Wohlstand für Alle“ vor exakt 65 Jahren erschien und seither in unzählige Sprachen übersetzt wurde – soeben ins Chinesische. „Das beweist die Aktualität von Erhards Denken.“

Pfarrer Andreas Kopp-von Freymann appellierte, sich Erhards Tugenden sowie seinen Einsatz fürs Allgemeinwohl zum Vorbild zu nehmen.

Paarweise verneigten sich die Ehrengäste abschließend am Grab Erhards, des prominenten Gmunder Mitbürgers, der Freiheit, Verantwortung und Solidarität im Herzen und in die Gesellschaft trug.

