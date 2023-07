Zum Musikfest-Auftakt: Inspirierende Kunst-Begegnung

Hat wer eine Lösung? Peter Riss inszeniert sein Werk mit Aluminiumfolie, Neonschrift und Ventilatoren. Es ist Teil der Ausstellung „Ouvertüre“. © Peter Riss

Zur Kammermusik von Weltrang gesellt sich heuer hochkarätige bildende Kunst: Die Ausstellung „Ouvertüre“ begleitet den Auftakt des Internationalen Musikfests am Tegernsee in Kaltenbrunn.

Kaltenbrunn – Der Tusch steht bevor: Am Mittwoch, 12. Juli 2023, startet auf Gut Kaltenbrunn das 34. Internationale Musikfest am Tegernsee, das in den kommenden zweieinhalb Wochen Klassik-Stars und renommierte Künstler zum Kammermusikfestival versammelt. Ehe das Musikfest ab 21. Juli ins Rottacher Seeforum weiterzieht, gesellt sich zur musikalischen heuer erstmals auch bildende Kunst hinzu. Eine inspirierende Kunst-Begegnung.

Die Kunststiftung Siebeneichler begleitet das Musikfest in Kaltenbrunn mit der Ausstellung „Ouvertüre“ im Rinderstall, den die Konzertbesucher auf dem Weg in die Tenne als Foyer durchschreiten. Die Stifterin und Vorständin, Künstlerin Brigitte Siebeneichler, hat dafür den bekannten belgischen Ausstellungsmacher Erno Vroonen als Kurator an Bord geholt. „Wir hoffen, dass sowohl die Konzertbesucher, als auch die Ausstellungsbesucher Inspirationen der jeweils anderen Kunstgattung erleben werden“, sagt Siebeneichler.

Künstlergespräche zu Ausstellung „Ouvertüre“

Die Ausstellung bringt Arbeiten von acht Künstlern zusammen, die zwischen 1946 und 1970 geboren sind und sowohl im Voralpenland, als auch in München ihre Wurzeln haben. Zu sehen sind die Gemälde und Skulpturen von Ruth Effer, Klaus-Peter Frank, Philipp Lachenmann, Sybille Rath, Peter Riss, Siebeneichler, Michael von Brentano und Bruno Wank ab morgen bis einschließlich Sonntag, 16. Juli, täglich von 14 bis 22 Uhr (Eintritt frei).

Am Freitag und Samstag, 14. und 15. Juli 2023, finden jeweils von 17 bis 18 Uhr Künstler-Gespräche statt: am Freitag zur Kunstszene am Tegernsee mit Klaus-Peter Frank, Brigitte Siebeneichler und Monika Ziegler, Vorsitzende des Vereins Kulturvision, am Samstag zur zeitgenössischen Kunst im Voralpenland mit Ruth Effer, Sybille Rath und Peter Riss.

Eröffnen am 12. Juli das Musikfest: die niederländischen Klavier-Brüder Lucas (vorne) und Arthur Jussen. © Marco Borggreve

Klassik-Stars eröffnen den Musikfest-Reigen

Die ersten beiden Abende in der Tenne präsentieren derweil gleich die prominentesten Musiker, mit denen das Musikfest heuer aufwartet. Zur Eröffnung am Mittwoch ab 19 Uhr spielen Lucas und Artur Jussen im Klavierduo Franz Schuberts Rondo in A, seine „4 Polonaisen“, den „Marche Militaire“ und den „Marche Caractéristique“ sowie Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate C-Dur, Gabriel Faurés „Dolly Suite“ und Maurice Ravels „Ma Mère l’Oye“ (nur noch Restkarten).

Mit einer Rarität wartet das Musikfest am Donnerstag, 13. Juli, ab 19 Uhr in der Tenne auf. Die echten Fans von Julia Fischer wissen es: Die Weltklasse-Geigerin ist auch eine ausgezeichnete Pianistin. Während sie als Geigerin auf allen großen Bühnen der Welt glänzt, macht sie sich am Flügel aber ziemlich rar. Eine Ausnahme bildet das Konzert beim Musikfest. Und das in zweifacher Hinsicht, denn Fischer spielt dabei sowohl Geige, als auch Klavier. Erst gibt sie in Wolfgang Amadeus Mozarts Streichquintett C-Dur an der Geige den Ton an, danach übernimmt sie in Antonín Dvořáks Klavierquintett A-Dur den höchst anspruchsvollen Part am Flügel. Den Abend mit Quintetten bestreitet sie mit Valerie Steenken (Violine), Marie Kropfitsch (Viola und Violine), Louis Vandory (Viola) und Friedrich Thiele (Cello). Warum Fischer sich letztlich für die Violine als Hauptinstrument ihrer Karriere entschieden hat, weiß sie übrigens selbst nicht. „Keine Ahnung“, sagt sie in Interviews stets auf die entsprechende Frage.

Infos und Vorverkauf

Das vollständige Programm ist auf der Internetseite des Festivals zu finden. Eintrittskarten in drei Kategorien zu 90, 60 und 30 Euro gibt es vorab über München Ticket und online im Ticketshop, Restkarten an der Abendkasse.

ag / pw