Zweckverband am Tegernsee will sich Puffer verschaffen: 10.000 zusätzliche EGW beantragt

Von: Gabi Werner

Teilen

Die Gmunder Kläranlage hat genügend Kapazitäten für 10 000 zusätzliche EGW, sagen technischer Betriebsleiter Markus Strohschneider (l.) und AZV-Vorsitzender Alfons Besel. © Thomas Plettenberg

Weil es die Kapazitäten der Kläranlage in Gmund offenbar hergeben, strebt der Abwasserzweckverband eine Erhöhung der Einwohnergleichwerte an. Wird damit das Bauen erleichtert? Die Verantwortlichen winken ab: Anders als früher taugen die Werte nicht mehr zur Regulierung der Bautätigkeit rund um den See.

Gmund – EGW: Dieses Kürzel war früher ein Schreckgespenst für viele, die ihre Bauwünsche am Tegernsee verwirklichen wollten. Zahlreiche Talbürger erinnern sich vermutlich noch an die Zeit, als die Kapazitäten der Kläranlage in Gmund zwischen den 70er- und 90er-Jahren nahezu erschöpft waren. Antragsteller landeten mit ihren eigentlich zulässigen Bauvorhaben auf einer Warteliste, weil keine Einwohnergleichwerte – abgekürzt: EGW – mehr zur Verfügung standen. „Es hieß, du darfst erst bauen, wenn wieder EGW frei sind“, erinnert sich Alfons Besel. Die EGW sind quasi eine Maßeinheit dafür, wie viel Abwasser ein Bewohner produziert.

Ortsentwicklung war einst den EGW-Zwängen unterworfen

Der heutige Gmunder Bürgermeister war ab 1988 Bauamtsleiter der Gemeinde und hat als solcher das EGW-Dilemma hautnah mitbekommen. „Ich habe die Situation als sehr unbefriedigend empfunden“, erzählt Besel. Denn die Ortsentwicklung orientierte sich damit nicht mehr an rein städteplanerischen Überlegungen, sondern war den EGW-Zwängen unterworfen. Wer schon Altbestand hatte, konnte neu bauen, andere nicht.

Wendepunkt kam mit der Sanierung der Kläranlage in Gmund

Was Besel als unsozial in Erinnerung hat, war aus Sicht mancher Heimat-Schützer ein Segen. Wurde durch die EGW-Knappheit doch die Bautätigkeit im Tegernseer Tal eine Zeit lang ausgebremst. Allerdings nur bis etwa zum Jahr 2000. Dann wurde die zentrale Kläranlage in Gmund, betrieben vom 1956 gegründeten Abwasserzweckverband (AZV) Tegernseer Tal, grundlegend saniert. „Es wurde eine Leistungssteigerung erreicht, dadurch konnte der Berechnungsschlüssel geändert werden“, berichtet Besel, der heute Vorsitzender des AZV ist. Die Kapazitäten der auf 60.000 EGW ausgerichteten Anlage reichten wieder aus, die Wartelisten verschwanden.

Zweckverband ist zur Reinigung der Abwässer am Tegernsee verpflichtet

Es sei auch der Zeitpunkt gewesen, an dem sich die gesetzlichen Vorgaben geändert hätten, weiß Besel. Eine Ablehnung von Bauvorhaben wegen fehlender Gleichwerte wäre dann ohnehin nicht mehr zulässig gewesen. Das ist bis heute so: Der AZV ist verpflichtet, die anfallenden Abwässer rund um den See zu reinigen – die Kapazitäten der Anlage müssen entsprechend dem Wachstum angepasst werden. Ob neue Gebäude im Tal entstehen, darüber entscheiden Bauleitplanung und Baurecht.

Zahl der Einwohnergleichwerte soll um 10.000 erhöht werden

Nun versucht man, sich einen Puffer zu verschaffen. Weil der Zweckverband ohnehin die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung der Abwässer in die Mangfall beim Landratsamt erneuern lassen muss, hat die Verbandsversammlung beschlossen, in diesem Zuge auch die Aufstockung der EGW von 60.000 auf 70.000 zu beantragen. Die laufend modernisierte Kläranlage gibt das offenbar her. Wie technischer Betriebsleiter Markus Strohschneider auf Nachfrage mitteilt, sei die Anlage im Rahmen des wasserrechtlichen Verfahrens durch ein Ingenieurbüro komplett neu überrechnet worden. Ergebnis laut Strohschneider: „Unsere Kläranlage hat so viele Reserven, dass wir die 70.000 beantragen können.“ Stimmen die zuständigen Stellen und Behörden zu, könnte die Satzung entsprechend angepasst werden.

EGW werden weiterhin pro Quadratmeter Wohnfläche vergeben

„Wir wollen die Gemeinden bestmöglich ausrüsten für die Zukunft“, sagt Strohschneider. Daher der Wunsch nach der Zukunfts-Reserve, wie die gewünschten zusätzlichen 10.000 EGW im Antrag genannt werden. Denn auch heute noch erfolgt die Vergabe der EGW je nach Quadratmeter Wohnfläche, weshalb der Vorrat irgendwann durchaus erschöpft sein könnte. Ausschlaggebend für die Beurteilung der Kapazität der Gmunder Kläranlage sind laut Strohschneider und Besel bestimmte Messwerte. Besel versichert: „Unsere Kläranlage ist fit genug – wir haben überall deutliche Grenzwertunterschreitungen.“

Die EGW – heute EW für Einwohnerwerte – dürfen auf die bauliche Entwicklung im Tegernseer Tal also keine regulierende Wirkung mehr haben. Eine Entwicklung, die auch heute mancher Heimatschützer aus dem Tegernseer Tal bedauert. „Damit“, so sagt zum Beispiel der 71-jährige Gmunder Fritz Joachim, „wurde leider eine weitere Hürde gegen den Bauboom abgeschafft“.

gab