Zweitwohnungen für Ukraine-Flüchtlinge: Gmund verzichtet auf Appell

Sollen Ukraine-Flüchtlinge in leerstehende Zweitwohnungen einziehen? Der Gemeinderat von Gmund debattierte jetzt kontrovers über einen SPD-Antrag.

Gmund – Nach Bad Wiessee, Kreuth und Tegernsee hat sich jetzt auch die Gemeinde Gmund mit der Frage befasst, ob man an Zweitwohnungsbesitzer appellieren solle, ihre Domizile für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Für die betreffende Zeit könnte ihnen dann die Zweitwohnungssteuer erlassen werden. Auf Antrag des SPD-Ortsvereins sowie der Fraktion wurde das Thema im Gemeinderat diskutiert – und zwar recht kontrovers.

Appell an Zweitwohnungsbesitzer: „Der Antrag wäre nicht von Erfolg gekrönt“

Die aktuelle Situation sei mit dem Flüchtlingsjahr 2015 nicht zu vergleichen, weil die meisten geflüchteten Personen wohl nicht dauerhaft hier bleiben würden, sagte SPD-Sprecher Johann Schmid, als er den Antrag erläuterte. Während es im Tegernseer Tal viel ungenutzten Wohnraum gebe, müssten Geflüchtete immer noch in Sammelunterkünften untergebracht werden. Daher müsse man an die Zweitwohnungsbesitzer appellieren, ihren Wohnraum geflüchteten Familien mit Kindern zu Verfügung zu stellen. Einen Dank richtete er in diesem Zusammenhang an seinen CSU-Kollegen Korbinian Kohler. Der Hotelier stellt Räume in Wildbad Kreuth zur Verfügung.

Bei Bürgermeister Alfons Besel (FWG) löste der Antrag keine große Begeisterung aus: „Der Antrag ist ehrenwert, aber tatsächlich helfen uns nur Wohnungen, die auf Dauer zur Verfügung stehen.“ Sollten die Wohnungsbesitzer wieder hier Urlaub machen wollen, dann stünden die Geflüchteten wieder auf der Straße. Die Gemeinde müsse sich dann nach dem Obdachlosenrecht wieder um sie kümmern. „Es ist also sehr fraglich, ob die Aktion dazu beiträgt, für Ukrainer tatsächlich Wohnraum zur Verfügung zu stellen zu können“, argumentierte Besel. Sein Fazit: „Der Antrag wäre nicht von Erfolg gekrönt.“

Laura Wagner (Grüne) war ebenfalls kritisch, auch wenn sie den Antrag grundsätzlich unterstützenswert fand. „Wir halsen uns da was auf, dem wir nicht Herr werden“, so Wagner.

Korbinian Kohler war dennoch wichtig, ein positives Zeichen zu setzen und die emotionale Seite hervorzuheben. „Auch wenn der Vorstoß nichts bringen wird, sollten wir den Beschluss dafür fassen“, war seine Meinung. Am Ende fand der Antrag dennoch zu wenig Befürworter: Mit 9:7 Stimmen wurde er abgelehnt.

Appell an Zweitwohnungsbesitzer: Talgemeinden haben ihre Briefe noch nicht verschickt

Die anderen Talgemeinden hatten sich im Gegensatz zu Gmund für den Appell an die Zweitwohnungsbesitzer entschieden (wir berichteten). In die Tat umgesetzt haben sie ihren Beschluss aber offenbar noch nicht. Wie Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) am Rande der jüngsten Stadtratssitzung und auf Nachfrage von Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG) berichtete, seien die Briefe an die Zweitwohnungsbesitzer noch nicht abgeschickt worden. Bourjau hatte sich nach einem „Feedback auf die freundliche Aufforderung“ erkundigt. „Wir wollten zunächst abwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt“, begründete Hagn die Verzögerung. Dies sei wohl auch in den anderen Gemeinden der Fall. Er könne dennoch von einem Feedback berichten. So habe er einen Anruf von einem Zweitwohnungsbesitzer erhalten. „Er sagte, wir sollen sie nicht für blöd verkaufen.“ Weitere Detail über den Inhalt des Anrufs wolle er den Stadträten ersparen.

