ZDF-Physiker Harald Lesch verliert vor Schülern völlig die Fassung

Nach Raubüberfall in Rottach-Egern: Polizei fasst fünf Verdächtige - dank entscheidendem Hinweis

Drei Maskierte haben ein Ehepaar in einer Oktobernacht in der eigenen Wohnung in Rottach-Egern am Tegernsee überfallen und flüchteten. Nun gibt es fünf Verdächtige.