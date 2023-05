Innovative Ideen: Acht Preise beim Unfolded Festival vergeben

Von: Joshua Eibl

Den Preis für die beste Verpackung gewann Moet Hennessy und seine Geschenkbox. © Gmunder Papierfabrik

Beim Unfolded Festival auf Gut Kaltenbrunn verlieh der Chef der Gmunder Büttenpapierfabrik, Florian Kohler, bereits zum achten Mal den Gmund Award 2023.

Gmund – Der Papierhersteller begab sich unter dem Motto „print is the focus“ auf die Suche nach herausragenden Druck- und Designstücken aus Gmund Papier. Chancen auf den Preis hatten innovative und technisch hochwertige Druckobjekte, die gut aussehen und erfolgreich ihren Werbeauftrag erfüllt haben. Die Jurymitglieder – bestehend aus externen und internen Branchenkennern – kürten in acht Kategorien die Gewinner. Laut Pressemitteilung wurden von 378 Einreichungen 200 nominiert.

Den Sonderpreis Lifetime Award verlieh Kohler an Shigeru Takeo, der extra für die Zeremonie aus Japan anreiste. Takeo erhielt den Preis für seine besonderen Verdienste als Unternehmer im japanischen Papiermarkt. Die Laudatio hielt Hotelier Korbinian Kohler.

Die Druckerei Zimmermann durfte vor 600 Gästen den Preis in der Kategorie Nachhaltigkeit entgegennehmen. Sieger der Kategorie Bücher wurde Trifolio srl aus Italien mit einem Bildband. Für die beste Verpackung zeichnete Kohler Moet Hennessy und seine Geschenkbox aus. In der Kategorie Private gewann Maria Matsuo aus Japan mit ihren Grußkarten Vocal Dots.

Das Unternehmen Nova Druck Goppert setzte sich mit den für Retterspitz produzierten Mappen durch und gewann in der Kategorie Corporate. Das Exposé für das Objekt Villa Achalm von Mr. Lodge gewann in der Kategorie Business, der Letterpress Calendar 2023 von Portfolio aus Südkorea in der Kategorie Art. Denis Widmann Design Studio entschied die Kategorie Mailing für sich.

je