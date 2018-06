Interview: Was die Nacht-Busfahrer heute bei den Waldfest-Fahrten erwartet

Das erste Waldfest 2018 startet aktuell in Kreuth. Wieder im Programm: Ein Nachtbus, der die bierseligen Besucher bis 2.30 Uhr wieder heimfährt. RVO-Vize Peter Bartl sagt, auf was sich die Busfahrer einstellen können.

Kreuth – Heute Abend startet in Kreuth die Waldfest-Saison. Damit die Besucher, und vor allem die Jugendlichen, sicher nach Hause kommen, organisieren die Veranstalter vom FC Real Kreuth heuer zum zweiten Mal einen Bus-Shuttle vom Leonhardstoana Hof zurück ins Tal. Finanziert wird der Bus von der Gemeinde Kreuth. Im Interview spricht Peter Bartl, Vize-Niederlassungsleiter der RVO in Tegernsee, über Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr und das, was auf den Busfahrer wohl heuer zukommt.

Herr Bartl, ist das ein angenehmer Auftrag für Ihre Mitarbeiter?

Bartl: Natürlich reißt sich keiner um diesen Job, schließlich ist das auch Nachtarbeit, wenn alle anderen feiern. Aber wir haben einen guten Fahrer, den Konstantin, der ist sehr robust und hat das drauf.

Wie war denn der Andrang im vergangenen Jahr, als der Shuttlebus Premiere hatte?

Bartl: Da war der Andrang schon sehr groß, und das wird vermutlich wieder so sein. Allerdings werden wir auch heuer keinen Gelenkbus, wie vom Veranstalter angedacht, einsetzen. Der steht nur in München zur Verfügung. Der Aufwand wäre einfach zu groß, ihn hierher zu bringen. Also setzen wir einen ganz normalen Standard-Linienbus ein, in dem etwa 80 Leute Platz haben, sitzend und stehend.

Geht’s da außergewöhnlich rund im Bus?

Bartl: Im vergangenen Jahr, muss ich sagen, lief alles sehr glimpflich ab. Natürlich wird gelacht, gesungen und geschunkelt, aber wir sind kein Partybus. Und die Jugendlichen sind auch froh, wenn sie sicher, kostenlos und problemlos nach Hause kommen.

-Wie oft fahren Sie?

Bartl: Die Abfahrtszeiten sind um 0.30 Uhr, 1.45 Uhr und 3 Uhr. Wir halten an der Weissachbrücke, am Rottacher Postamt, am Rathaus Tegernsee, am Gmunder Bahnhof und in Bad Wiessee am Lindenplatz. Wenn ein junges Mädl aussteigen möchte, halten wir auf der Strecke an den regulären Haltestellen auch an. Außerhalb des Tegernseer Tals fahren wir allerdings nicht, da die nächsten Gäste schon wieder auf den Bus warten. Sollte der Andrang riesig sein, dann fahren wir zur Not auch ein viertes Mal. Das haben wir im vergangenen Jahr schon so gemacht. Fürs Waldfest des Kreuther Skiclubs (Anm.d.Red.: am 6./7. Juli) haben wir vereinbart, dass der Bus alle 45 Minuten Richtung Tal fährt.

-Was halten Sie persönlich von der Initiative für den Waldfest-Bus?

Bartl: Eine prima Sache! Nicht nur, weil’s hier um ein Geschäft für uns geht. Die Besucher müssen sich nicht mehr die Finger wund telefonieren, um ein Taxi oder sonst jemanden für die Heimfahrt zu bekommen. Sie kommen einfach sicher nach Hause.

Serie zu den Waldfesten

Viel organisatorischer Aufwand steckt hinter den Waldfesten im Tegernseer Tal. Wir unterhalten uns in den nächsten Wochen mit Veranstaltern, Helfern und Teilnehmern, die uns ihre Geschichten erzählen. Das Waldfest des FC Real Kreuth beginnt heute um 17 Uhr und am morgigen Samstag um 15 Uhr am Leonhardstoana Hof. Bei Regen wird alles auf 15. und 16. Juni verschoben. Die Nächsten sind die Gebirgsschützen Tegernsee mit ihrem Waldfest am Sonntag, 17. Juni, ab 10 Uhr an der Gebirgsschützenhütte in Enterrottach.