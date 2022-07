aobis GmbH – Der Mensch im Mittelpunkt: „We do IT for people!“

aobis entwickelt moderne und individuelle IT-Infrastrukturen für mittelständische und große Unternehmen. © Team F8, Christian Tharovsky

Mit 36 Mitarbeitern und seinem innovativen ‚Workplace as a Service Konzept‘ ist aobis heute das innovativste IT-Systemhaus in der Region.

Das Team betreut seine Kunden ganzheitlich vom Consulting über die Umsetzung, bis hin zum fortwährenden Support als externe IT-Abteilung. aobis entwickelt moderne und individuelle IT-Infrastrukturen für mittelständische und große Unternehmen. Speziell im Hospitality-Bereich ist das Unternehmen breit aufgestellt und auch international tätig.

Firmengründer Fabio Hoffmann hat aobis 2003 in einer Garage gegründet, weil er Menschen im Umgang mit digitaler Technik helfen wollte. Dieses Mindset hat sich bis heute bewährt und ist zu einem der wichtigsten Werte für aobis geworden: „We do IT for people“. Für das Unternehmen steht auch heute noch der Mensch und damit das Team und seine Kunden immer im Mittelpunkt des Handelns.

aobis wächst konstant, um die steigende Zahl der zufriedenen Kunden umfassend betreuen zu können. Doch was erwartet die neuen Kollegen?

Das bei aobis ist nicht nur ein Job. Es ist eine gelebte Philosophie auf Basis gemeinsam entwickelter Teamwerte: Haltung, Wertschätzung, Verantwortung, Fortschritt und Anspruch. Wir wissen auch: Geld ist wichtig. Und dann ist da noch der Spaß, den man bei aobis haben wird. Während der Arbeit und nach Feierabend …

Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sollten den Willen mitbringen voranzukommen: mutig, eigenverantwortlich, teamfähig und technikinteressiert. Entscheidend ist nur die persönliche Einstellung. Wenn man richtig ‚Bock hat, etwas zu bewegen‘, dann ist man genau richtig bei aobis. „Alles andere bringen wir dem Bewerber bei. Versprochen!“

Für aobis steht der Mensch und damit das Team und seine Kunden immer im Mittelpunkt des Handelns. © Team F8, Christian Tharovsky

aobis Office: Workplace as a Service Konzept

Flexibel und smart ist das aobis Office-Konzept mit einem modernen Büro und der neuesten Ausstattung: Laptop, Firmenhandy und -iPad mit Wohlfühlgarantie. Die Regelarbeitszeit beträgt 40 Stunden; Teilzeit ist flexibel vereinbar. Es werden laufend interne sowie projektbezogene Fortbildungen angeboten. Das Besondere: Urlaub und Überstunden verfallen nie und können beliebig genutzt werden (Freizeit, Auszahlung oder hybrid).

Weitere Pluspunkte für die Mitarbeiter/innen: Überstunden werden extra bezahlt, Homeoffice kann nach Möglichkeit in Anspruch genommen werden. Es gibt eine Firmenkreditkarte zur privaten Nutzung, regelmäßige Firmenevents, regelmäßige gemeinsame Mittagessen auf Firmenkosten und im Büro Snackbar, frisches Obst & Getränke kostenfrei. Alle Mitarbeitenden können die aobis Rückenschule nutzen, einen kostenlosen Englischkurs sowie weitere Fortbildungsmöglichkeiten sowie das Traumbike als Jobrad zu attraktiven Konditionen. Je nach Dienstgrad gibt’s auch einen Firmenwagen. Ferner gibt es die aobis-Aktienrente (BAV, provisionsfrei) mit hohen monatlichen Zuschüssen und Zulagen und als aobis-Crewmitglied arbeiten Sie klimaneutral.

IT-Systemhaus aobis: Kommen Sie ins Team!

Als Auszubildende:

IT-Systemelektroniker:in M | W | DIV

Fachinformatiker:in Systemintegration M | W | DIV

Kauffrau/-mann für Büromanagement M | W | DIV

Kauffrau/-Mann für Büromanagement – Schwerpunkt Auftragssteuerung und Koordination M | W | DIV

Kauffrau/-Mann für IT-System-Management M | W | DIV

In Festanstellungen:

Kaufmännische:r Mitarbeiter:in im Bereich Sales & Project Management in Voll- oder Teilzeit M | W | DIV

Kaufmännische:r Mitarbeiter:in im Bereich Finance in Voll- oder Teilzeit M | W | DIV

Dispatcher:In IT-Engineering In Voll- oder Teilzeit M | W | DIV

IT-Techniker:in Costumer Success & Systems Operations M | W | DIV

IT-System Elektroniker:in M | W | DIV

Fachinformatiker:in für Systemintegration M | W | DI

Das Team von aobis freut sich auch über Initiativbewerbungen und Bewerbungen von Quereinsteiger/innen.

aobis sucht neue Kolleginnen und Kollegen: Kommen Sie ins Team! © Team F8, Christian Tharovsky

Kontakt

aobis GmbH

Wiesseer Straße 42

83700 Kreuth-Weißach

Tel. 08022/50 800-0

Fax: 08022/50800-99

Bewerbungen:

Ramona Ludwig (Head of Backoffice & HR)

Tel. 08022/50800-10

jobs@aobis.de

www.aobis.de/karriere