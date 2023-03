Julian Nagelsmann kauft wohl Millionen-Grundstück am Tegernsee: „Ein Stück Himmel auf Erden“

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und seine Freundin Lena Wurzenberger. © Eibner/Memmler/Imago

Julian Nagelsmann hat sich Berichten nach ein Grundstück am Tegernsee gekauft. Das Objekt wird als „ein Stück Himmel auf Erden“ bezeichnet.

Tegernsee - Das Thema beherrschte die Medienlandschaft, kam es für die meisten auch mehr als überraschend: Die Freistellung von Julian Nagelsmann als Chef-Coach beim FC Bayern München. Der 35-jährige Landsberger musste nach nicht einmal zwei Jahren seinen Posten räumen, trotz Vertragslaufzeit von fünf Jahren. Sein Nachfolger Thomas Tuchel leitete bereits sein erstes Training an der Säbener Straße. Nur wenige Tage nach dem Rausschmiss scheint Nagelsmann aber bereits neue Pläne zu haben: Wie die Bild wissen will, soll sich der 35-Jährige ein Anwesen am Tegernsee gekauft haben.

Julian Nagelsmann kauft wohl Grundstück am Tegernsee - „Ein Stück Himmel auf Erden“

Wie es heißt, handelt es sich dabei um ein 793 Quadratmeter großes Grundstück. Die Zeitung fotografierte Nagelsmann gemeinsam mit seiner Freundin, als beide aus dem Rathaus der Gemeinde Tegernsee kamen. Weiter heißt es, dass er dort über eine Stunde mit der zuständigen Behörde über die Bebauung des Grundstücks gesprochen haben soll. Der Wert des Grundstücks, so die Bild weiter, soll bei stattlichen 5,5 Millionen Euro liegen.

Trainer Julian Nagelsmann verlässt das Vereinsgelände an der Säbener Straße. © Sven Hoppe/dpa

Millionen-Kauf von Nagelsmann? Ex-FC-Bayern-Coach soll am Tegernsee zugeschlagen haben

Ein Blick in das Inserat, das im Netz einsehbar ist, zeigt, was es mit dem Grundstück auf sich hat. Dort wird es als „ein Stück Himmel auf Erden“ bezeichnet. Inklusive seien ein „unverbauter Seeblick“, sowie ganztätig Sonne „bis zum Sundowner auf der eigenen Terrasse“. Ein genehmigter Bauvorbescheid für eine Villa liege demnach vor, bis zu vier Geschosse plus Tiefgarage seien möglich.

Nagelsmann selbst wollte sich, so die Bild weiter, nicht äußern. Erst zu Beginn der Woche war das Gerücht heiß geworden, dass der junge Trainer zu einem neuen Engagement nach Tottenham wechseln könnte - dies entpuppte sich jedoch als falsch.