Kommunalwahl 2020 im Tegernseer Tal: Umfrage - Was ist für Sie das wichtigste Thema?

Die Kommunalwahl 2020 wirft auch am Tegernsee ihre Schatten voraus. Wir wollen daher von Ihnen wissen: Was sind die drängendsten Probleme im Tal?

Tegernseer Tal - Die Uhr tickt. Am 15. März 2020 werden am Tegernsee inklusive Waakirchen die Karten neu gemischt. Vier Bürgermeister stehen zur Wahl. In Bad Wiessee und Waakirchen treten die bisherigen Bürgermeister nicht mehr an. Hier ist also alles völlig offen.

In Tegernsee und Rottach-Egern treten die Amtsinhaber Hagn und Köck mit Amtsbonus aller Voraussicht nach wieder an. Ob sie es mit Herausforderern zu tun bekommen, die Chancen haben, wird sich noch zeigen. Nur in Kreuth und Gmund stehen die Bürgermeister nicht zur Wahl.

Kommunalwahl am Tegernsee: Vier Bürgermeister werden gewählt

Die Gemeinderats-Gremien werden dagegen in allen fünf Tal-Gemeinden inklusive Waakirchen neu gewählt. Und dann gibt es freilich noch Landratswahl und Kreistagswahl.

Selten hat der Souverän am Tegernsee so viel zu entscheiden wie zur Kommunalwahl 2020. Eine Übersicht zur Kommunalwahl in Bayern - Wann ist Kommunalwahl 2020 in Bayern? Wie wird gewählt? Datum und alle Termine finden Sie hier.

Umso spannender für Sie und uns allerdings: Welche Themen sind denn nun die bestimmenden für den langsam anlaufenden Wahlkampf? Was sind die drängendsten Probleme, für die Kandidaten und Parteien Lösungen im Tegernseer Tal anbieten müssen? Was bewegt Sie am meisten im Tal?

Umfrage: Was sind die wichtigsten Themen am Tegernsee für die Kommunalwahl 2020?

Die Themen dieser Umfrage sind erste Vorschläge aus unserer Redaktion. Schlagen Sie via Kommentar auf Facebook, oder per Mail, gerne weitere Themen vor, die wir dann kumulieren und zur Umfrage hinzufügen.

Ihr Thema ist nicht dabei? Diskutieren Sie auf Facebook mit:

Ziel ist es, bis zur Kommunalwahl ein Stimmungsbild für unsere Leser im Tegernseer Tal zu zeichnen. Bei sehr großer Resonanz werden wir die Umfrage auf jede Gemeinde ausweiten. Ausgang, wie auch bei der Wahl selbst, völlig offen.

