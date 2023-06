Achenpass: Baustelle an B307 mit Ampeln geplant - Vollsperrung „maximal zwei Wochen“

Von: Jonas Napiletzki

Stark betroffen: Die Anwohner von Glashütte, die in der zweiwöchigen Vollsperrung einen weiten Umweg auf sich nehmen müssen. Stephanie Sennhofer (r.) fürchtet auch um Gäste in ihren Ferienwohnungen. © Thomas Plettenberg

Im Juli und August ist die B307 zum Achenpass ab der Trifthütte nur halbseitig befahrbar, für bis zu zwei Wochen ist eine Vollsperrung vorgesehen.

Kreuth – Vom Parkplatz Trifthütte bis zur Grenze plant das Staatliche Bauamt Rosenheim an der B307 für Juli und August Baumaßnahmen. Betroffen sind nicht nur Wanderparkplätze und Weiler, sondern auch der Kreuther Ortsteil Glashütte mit rund 75 Einwohnern, einem Gasthof und Ferienwohnungen. Deren Betreiber befürchten starke Einschränkungen.

Los geht’s laut Stefan Leitner, Bereichsleiter Straßenbau in Rosenheim, „nach derzeitigem Stand Mitte Juli“. Konkreter wird die Gemeinde Kreuth, die im Internet von voraussichtlich Montag, 10. Juli, bis Freitag, 1. September, spricht. Leitner bestätigt das, betont aber, die Tage könnten nicht garantiert werden. Unklar sei auch, von welcher Seite die Arbeiten starten. Das hänge davon ab, ob die erste Baufirma aus Österreich oder aus Deutschland komme. So oder so: „Dabei werden die Asphaltdeckschicht abgefräst und erneuert, Entwässerungseinrichtungen auf den aktuellen Stand der Technik gebracht, Pflasterarbeiten, Schutzplankenarbeiten, Markierungsarbeiten und Bankettarbeiten durchgeführt.“ Geplant sind mindestens vier Bauabschnitte, wodurch eine Zufahrt für direkte Anlieger gesichert sei. Diese würden über Wurfzettel und Pressemitteilungen informiert.

Vollsperrung: Kein Durchkommen auch für Anlieger

Klar ist dabei: Um eine Vollsperrung „für maximal zwei Wochen“, voraussichtlich zwischen Ende Juli und 11. August, kommen Anlieger nicht herum. Anders als die Gemeinde schreibt, wird eine Durchleitung für Anlieger in dieser Zeit auch nicht „zeitweise“ möglich sein. Die „gesicherte Zufahrt“ ist laut Leitner so zu verstehen, dass die Anfahrt „aus irgendeiner Richtung“ möglich ist. Heißt: Anlieger, zu denen laut Leitner auch Gastronomie- und Feriengäste zählen, müssen während der Vollsperrung „in den sauren Apfel beißen“ und über Bad Tölz fahren, bestätigt der Bereichsleiter.

Das besorgt die Anwohner, unter anderem Stephanie Sennhofer, die in Glashütte Ferienwohnungen vermietet. „Es ist absolut nicht möglich, dass man in der Hochsaison die Bundesstraße komplett sperrt“, sagt sie. „Wir haben in dieser Zeit Hochsaison in der Vermietung.“ Zudem würden nahezu alle Einwohner in die Arbeit auspendeln. Sie selbst müsse nach Bad Wiessee, ihr Mann nach Miesbach und die Tochter bis nach München. „Da fährt keiner über Tölz in die Arbeit.“ Ihr Wunsch wäre es, die Baustelle in die Nacht zu verlegen, ähnlich wie 2019 zwischen Kreuth und Scharling.

Straßenbauamt: Abschnitt ist weniger befahren

Leitner entgegnet, der betroffene Abschnitt sei laut Daten aus dem Jahr 2015 mit 3350 Kraftfahrzeugen (Kfz) in 24 Stunden deutlich geringer als nördlich von Kreuth (9300 Kfz) und geringer als der Durchschnitt auf bayrischen Bundesstraßen (10 000 Kfz) befahren. „Aus diesem Grund haben wir uns gegen eine Sanierung in Nachtarbeit entschieden, die wiederum negative Auswirkungen auf die Qualität der Sanierungsarbeiten, die Kosten und auch die Verfügbarkeit von Baufirmen haben würde.“ Allein die Kosten – ohne Nachtbaustelle rund 1,5 Millionen Euro – seien nicht ausschlaggebend gewesen. Die Wahl der Sommerferien begründet Leitner mit der Schülerbeförderung.

Wenig begeistert sind darüber auch Heike Pilath, die den Gasthof Glashütte führt, und Robert Kirmse vom nördlich gelegenen Gasthof Batznhäusl. Letzterer hofft auf eine kurze Vollsperrung. Auch Pilath setzt darauf, „dass das Straßenbauamt die optimale Lösung findet“. Allerdings hätten Gerüchte im Internet, in denen von einer mehrwöchigen Vollsperrung im Zusammenhang mit der Zeit von Juni bis September die Rede war, Gäste so stark irritiert, dass diese sogar eine mehrmonatige Schließzeit befürchtet hatten. „So ist das aber nicht“, stellt Pilath klar. Natürlich werde der Gasthof betroffen sein, aber eben nicht so massiv, dass sie den Betrieb zusperren würde. „Das Straßenbauamt macht nichts, um nur die Leute zu ärgern“, ist der Wirtin klar. Trotzdem müsse man sich nun irgendwie arrangieren. nap

