Solawi Tegernseer Tal: Ackern für den Neuanfang

Von: Christina Jachert-Maier

Gemeinschaftlich bearbeiten die Mitglieder der Solawi Tegernseer Tal den Boden am Pointerhof in Kreuth. Gründüngung soll die Erde locker machen. © Privat

Die Solawi, die solidarische Landwirtschaft Tegernseer Tal am Kreuther Pointerhof, hatte ein schwieriges erstes Jahr. Aber die Mitglieder halten an dem Projekt fest. Es ist ein Neuanfang.

Kreuth – Sie ackern. Am Wochenende und am Feiertag, auch bei schlechtem Wetter. Die Mitglieder der Solawi, der solidarischen Landwirtschaft Tegernseer Tal am Kreuther Pointerhof, halten an dem 2022 gegründeten Projekt fest, auch wenn das erste Jahr ein schweres war und sie jetzt viel Durchhaltevermögen brauchen.

„Wir hatten letztes Jahr ein massives Problem mit der Staunässe“, berichtet Sprecherin Doreen Hauptmann. Die Fläche diente in früheren Zeiten als Pferdekoppel, der festgestampfte Boden gleicht Beton. Die fruchtbare Schicht darüber ist schlicht zu dünn, um reiche Ernte zu bringen. „Die Karotte kommt einfach nicht tief genug“, erklärt Hauptmann. In der Folge stelle das junge Gemüse in einem frühen Stadium das Wachstum ein.

Boden wird von Grund auf neu saniert

Kurzzeitig dachte die Gründerin Daniela Schober Ende 2022 ans Aufgeben, doch ihr Wunsch, dass es Nachfolger geben möge (wir berichteten), hat sich erfüllt. Die Idee, gesundes Gemüse für alle direkt am Ort anzubauen, trägt weiterhin. Bei der Generalversammlung im März stellte die Gemeinschaft mit jetzt 82 Mitgliedern die Weichen für die Zukunft. „Wir haben alles auf Null gesetzt und fangen noch einmal von vorne an“, sagt Hauptmann.

Das heißt: Der Ackerboden am Pointer Hof wird von Grund auf saniert und sogar erweitert. Gründüngung mit stetem Zupfen und Hacken soll den Boden innerhalb eines Jahres locker machen. Für heuer bedeutet dies, dass die Fläche für den Anbau nicht zur Verfügung steht. 2024, so der Plan, kann die Solawi dann auf fruchtbarer Scholle wirtschaften.

Kooperation mit anderen Bio-Betrieben

Gemüsekisten wird die Solawi aber auch im zweiten Jahr wieder füllen. Dies ist dank einer Kooperation mit Bio-Betrieben aus der Umgebung möglich. Die Solawi ergänzt ihre eigene Ernte mit Erzeugnissen anderer Betriebe. Dieser Anteil wird 2023 hoch sein. „Es ist aber nicht so, dass wir auf unserer Fläche gar nichts machen“, erklärt Hauptmann. Die Gemeinschaft zieht in einigen Ackerfurchen Pflanzen, die mit dem kargen Boden zurechtkommen. „Wir hatten schon erntereifen Rhabarber“, berichtet Hauptmann. Vor Kurzem hat die Solawi reichlich Erdbeerpflänzchen gesetzt. In einem sogenannten Kratergarten werden Kräuter und Gewürze angebaut. Es gibt ein Hügelbeet und einen Folientunnel.

Als Gemeinschaft etwas erreichen

Gearbeitet wird auch nicht nur auf dem Acker. Es sind Förderanträge zu stellen, die Infrastruktur muss aufgebaut werden. Die Kommunikation hat das neue Führungsteam schon sehr verbessert. So informiert die Homepage jetzt immer aktuell, per Newsletter werden Mitglieder immer auf dem allerneuesten Stand gehalten.

„Es geht nicht nur um Gemüse und Arbeiten“, macht Hauptmann deutlich. „Vor allem wollen wir die Menschen wieder zusammenbringen und als Gemeinschaft etwas erreichen.“ Es sei jeder willkommen, der in seiner Freizeit gerne gärtnert. Aktuell kämen einige Familien mit Kindern jeden Alters auf den Acker. Am 1. Mai durften die Kleinen Erdbeerableger pflanzen. Ein glücklicher Tag, wie Doreen Hauptmann sagt: „Es ist eine tolle Sache, den Kindern die Natur näherzubringen und die Jugend etwas vom digitalen Leben zu lösen.“