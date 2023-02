Ärger mit Bus-Shuttle zum Faschingszug

Von: Gerti Reichl

Der Einsatz eines Pendelbusses, hier ein Symbolbild eines RVO-Busses, klappte offenbar nicht reibungslos. © tp

Der versprochene Pendelbus-Verkehr zum Faschingszug Kreuth hat nicht so reibungslos geklappt, wie versprochen. Panne oder Versehen?

Kreuth – Möglichst mit dem Bus sollten die Besucher zum Faschingszug am Sonntag (19. Februar) nach Kreuth kommen, diese Bitte hatten die Gemeinde Kreuth und die Organisatoren des Gaudiwurms ausgesprochen. So mancher, der sich daran hielt, wurde jedoch enttäuscht: Entgegen der Ankündigung, dass der Pendelbus bis in den Ort Kreuth fahren würde, endete der Shuttle jedoch an der Haltestelle Naturkäserei. Fahrgäste mussten den Fußweg antreten und entlang des Wiesengrabens über knapp zwei Kilometer Richtung Scharling marschieren, wo der Zug seine Aufstellung nahm. Ein Linienbus der Regionalverkehr Oberbayern (RVO) fuhr später immerhin bis zur Einmündung der Nördlichen Hauptstraße in die B 307.

Pendelbus nach Kreuth: „Wundere mich, dass es nicht funktioniert hat“

Eine Panne oder ein Versehen des Busfahrers? „Die Fahrer waren eigentlich angewiesen, bis ins Zentrum zu fahren“, sagt RVO-Betriebsmanager Peter Bartl. Er könne sich nicht erklären, warum das nicht der Fall gewesen sei.

Andreas Loeffler, Stellvertretender Dienststellenleiter der Polizei in Bad Wiessee, erklärt dazu, dass die Durchfahrt für den Pendelbus an der Absperrung der B 307 gewährleistet gewesen sei. Der Bus hätte also durchfahren können. Dass dies auch so erfolgen würde, davon ist auch Bürgermeister Josef Bierschneider ausgegangen. „Notfalls war sogar eine Polizei-Eskorte zugesichert. Ich wundere mich, dass es nicht funktioniert hat.“ Was auch auf Florian Oberlechner, Mit-Organisator des Faschingszugs, zutrifft. Er bedauert die Panne – offenbar die einzige in Verbindung mit dem Faschingszug. Nachtarocken werde er aber nicht: „Wir wollen es gut sein lassen und den Fall als Anregung für den nächsten Faschingszug mitnehmen.“

