Alm-Wirt ersteigert Karikatur gegen Spende: Georg Ertl will das Werk verschenken

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Glücklicher Steigerer: Georg Ertl bewirtet Künstler Heinz Viehweger oft in seiner Almwirtschaft. Nun hat er ein Original erstanden, das er verschenken will. © TP

Bei der Versteigerung von Original-Karikaturen des Tegernseer Künstlers Heinz Viehweger hat Alm-Wirt Georg Ertl das Rekord-Gebot aufgestellt. Er verschenkt seine Karikatur.

Kreuth – Seine Wunsch-Karikatur hat Georg Ertl in der Heimatzeitung erspäht. „Ich hab’ gleich nachgeschaut, wo man die kaufen kann, und wollte auf jeden Fall mitmachen“, sagt der Wirt der Aibl Alm in Kreuth. Das hat er nun geschafft – Ertl hat sein Original des Tegernseer Künstlers Heinz Viehweger gegen eine Spende von 550 Euro an die Aktion „Leser helfen Lesern“ der Heimatzeitung ersteigert. Unter den Karikaturen war das der höchste der gespendeten Beträge.

Motiv erinnert Ertl an den Beschenkten

Entschieden hat sich der 52-Jährige für das Original mit der Nummer 18, in dem Viehweger mit einem Augenzwinkern einen Menschen zeigt, der stets nach Perfektion strebt. Diese Eigenschaft wird oftmals Leuten zugeschrieben, die das Sternzeichen Jungfrau tragen und damit im September oder Oktober geboren sind.

„Ich will die Karikatur an jemanden verschenken, zu dem das Motiv eins zu eins passt“, verrät Ertl und schmunzelt. Den Namen des Beschenkten will er freilich nicht nennen – es soll ja eine Überraschung bleiben.

Auktionskrimi: Ertl lieferte sich Kopf-an-Kopf-Rennen

Auch andere Motive hätten dem Kreuther Alm-Gastronom gefallen. Allerdings war es nicht selbstverständlich, überhaupt als Höchstbietender aus der Versteigerung zu gehen. Die gezeigte „Perfektion“ in der Karikatur war sehr gefragt. Nach dem Startgebot von 40 Euro folgte ein Gebot von 50 Euro. Später lieferte sich Ertl ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einer Leserin aus Gmund, die von 150 Euro auf 350 Euro und zuletzt auf 500 Euro erhöht hatte, bevor Ertl mit 550 Euro den Zuschlag erhielt.

„Ich mache auch nächstes Jahr mit, wenn es die Auktion wieder gibt“, verspricht der Kreuther. Immerhin sei Viehweger regelmäßiger Gast bei ihm. nap

Tegernsee-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Tegernsee – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.