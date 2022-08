Alkoholisierter Porschefahrer (40 ) aus Kreuth verursacht Unfall - Wiesseerin (68) leicht verletzt

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Bei dem Unfall waren Feuerwehr und Polizei im Einsatz (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Vermutlich war er zu schnell unterwegs gewesen: Am Sonntagmorgen kam ein Porschefahrer (40) aus Kreuth in einer Kurve ins Schlingern und prallte gegen einen Ford. Die Wiesseerin (68) am Steuer wurde leicht verletzt.

Kreuth - Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit geriet ein Porschefahrer (40) aus Kreuth am gestrigen Sonntag auf der Strecke zwischen Bad Wiessee und Rottach-Egern in einer Kurve ins Schlingern und prallte bei Ringsee gegen den entgegenkommenden Ford einer Wiesseerin (68). Der Porsche kam an einer Hausmauer zum Stehen.

Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro

Die Wiesseerin zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Wie die Wiesseer Polizei meldet. ereignete sich der Unfall um 9 Uhr. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 30 000 Euro. Feuerwehr und Straßenmeisterei sicherten die Unfallstelle mit mehreren Fahrzeugen ab und beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe. Ein Alkoholtest beim Fahrer des Porsche war positiv. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.