Almbegehung: Bayerischer Bauernverband Miesbach lädt zum Austausch auf 1500 Meter

Gesamtpaket an die Politik übergeben

Von Jonas Napiletzki schließen

Der Bayerische Bauernverband Miesbach hat bei der Almbegehung mit Bürgermeistern und Verbandsvertretern einen Dialog um Wasserschutzgebiete gefordert.

Landkreis – Das Thermometer kletterte auf über 30 Grad, während 60 Politiker, Almbauern, Amts- und Vereinsvertreter mit Traktorgespannen und später zu Fuß von Alm zu Alm wanderten. „Es war eine anstrengende Tour“, fasst Josef Huber, Bezirksobmann des Bayerischen Bauernverbands Miesbach (BBV), später zusammen. „Dass trotzdem so viele Leute ihr Interesse gezeigt haben, freut uns sehr.“

Die Route der jährlichen Veranstaltung führte diesmal „über die Blauberge“, was gleichzeitig der Titel der Almbegehung des BBV war. Ausgehend vom Parkplatz Gernberg an der Herzoglichen Fischzucht Wildbad Kreuth ließen sich die Gäste auf Gespannen durch die Langenau bis zur Bayr-Alm bringen, beide bewirtschaftet von Xaver Büchl im Auftrag von Herzogin Helene in Bayern. „Es ist schön, dass die Bauern ihre Almen vorgestellt haben“, sagt Huber im Nachgang. Es sei nicht selbstverständlich, Zugang zu außergewöhnlichen Familiengeschichten zu bekommen, die auch das Verständnis für die Almwirtschaft stärken würden.

Von der Bayr-Alm brachten die Gespannte die Teilnehmer mit Ortsbäuerinnen, -Obmännern und weiteren Ehrengästen unter anderem vom Almwirtschaftlichen Verein Oberbayern zur Bayrbachalm auf 1200 Höhenmeter. Weiter ging’s zu Fuß über „wildromantische Steige durch den Lahngarten“ bis zur Bayerischen Wildalm auf 1450 Höhenmeter.

BBV-Bezirkspräsident bei Almbegehung vertreten

Während der Wanderung, bei der die Teilnehmer viel Zeit zum Austausch unter sich hatten, konnten die Almbauern zahlreichen Bürgermeistern und dem Stellvertretenden Landrat Jens Zangenfeind „vieles über die Natur und die Probleme in der Almwirtschaft“ vermitteln, erklärt der Kreisobmann. Er hatte gemeinsam mit Kreisbäuerin Brigitta Regauer und BBV-Geschäftsführerin Nicole Fischer zur Begehung eingeladen, während die Route erneut von Johann Huber geplant wurde. Der ehemalige Ortsobmann aus Gmund hatte die Brotzeit heuer auf österreichischer Seite auf der Schönleitenalm vorgesehen; der Abstieg folgte über die Blaubergalm, die Königsalm und die Geißalm.

Nicht dabei war Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), die laut Huber noch mit ihrer Sehnenverletzung kämpft. Auch weitere Vertreter politischer Parteien seien „nicht beteiligt gewesen“, sagt der Kreisobmann. Umso mehr freute sich Huber über BBV-Bezirkspräsident Ralf Huber, der ebenfalls Gesprächsthemen einbrachte.

„Miteinander“ in Sachen Wasserversorgung notwendig

„Wir wollten einige Themen an die Politiker vor Ort herantragen“, erklärt Huber. Aber: „Wir wollten nichts ausdiskutieren.“ Vielmehr sei es um ein Gesamtpaket gegangen, das mit praktischen Beispielen aufzeigen sollte, was politisch nötig und was möglich sei.

Als solches praktisches Beispiel nennt Huber die Wasserversorgung, die derzeit in zahlreichen Kommunen neu aufgestellt werde. „Bei der Suche nach neuen Schutzgebieten sind wir aufeinander angewiesen“, betont der Kreisobmann. Dieses notwendige Miteinander habe er vermitteln wollen.

Weitere Themen seien unter anderem der Wolf, die Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH) sowie der Immissionsschutz gewesen. Anders als bei der Almbegehung mit CSU-Abgeordneten Alexander Radwan am vergangenen Samstag (wir berichteten), ging es dem BVV laut Huber aber mehr um Wissensvermittlung – ohne konkreten Handlungsauftrag. nap

