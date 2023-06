Alpenlehrpfad wiederbelebt: Tour zur Nachhaltigkeitsbildung eröffnet

Von: Alexandra Korimorth

Angetan vom wiederbelebten Alpenlehrpfad sind (v.l.) Jörg Meyer (Staatsforsten), Bürgermeister Josef Bierschneider, Antonia Asenstorfer (Wallbergbahn), Frederick Hiemenz (AELF) und Bürgermeister Christian Köck. © ak

Die Natur und ihre Tierwelt entdecken und zugleich verstehen lernen – das ist das Ziel des Alpenlehrpfads, der am Wallberg nun mit viel Engagement wiederbelebt wurde.

Rottach-Egern/Kreuth – Fast wäre er schon in Vergessenheit geraten, der Alpenlehrpfad vom Wallberg-Unterkunftshaus rüber und hoch zum Risserkogel. Doch jetzt wurde er in einer Gemeinschaftsleistung wieder hergerichtet und soll eine touristische Attraktion werden. Am gestrigen Dienstag wurde der Pfad offiziell von den Akteuren, die sich für seine Erneuerung eingesetzt haben, eingeweiht.

Dabei ließen Forstbetriebsleiter Jörg Meyer (Bayerische Staatsforsten), die beiden Bürgermeister Christian Köck (Rottach-Egern) und Josef Bierschneider (Kreuth), Frederick Hiemenz vom AELF Holzkirchen und Antonia Asenstorfer, Sprecherin der Wallbergbahn, noch mal Revue passieren, wie es zum Zusammenwirken kam. Nachdem die alten Infoschilder für den Alpenlehrpfad über die letzten Jahrzehnte hinweg unansehnlich geworden oder abhandengekommen waren, wollte Meyer die Tafeln wieder in einen guten Zustand bringen. Man setzte sich mit den Gemeinden, Almbauern, der Wallbergbahn und dem Rottacher Verkehrs- und Verschönerungsverein zusammen. Und alle waren sich einig, dass der Alpenlehrpfad nicht nur eine großartige Bergtour in einem wunderschönen Naturraum sei, sondern obendrein ein ideales Projekt in Sachen Nachhaltigkeitsbildung. Der Freistaat Bayern förderte das Projekt mit rund 9000 Euro. Für die restlichen etwa zehn Prozent der Kosten kam die Projektgemeinschaft auf.

18 Schautafeln neu gestaltet

Die beriet sich auch über Inhalte und Gestaltung, verwarf die Idee digitaler, interaktiver Infoboards und einigte sich auf zurückhaltende, klassische Schilder, die zumeist auf Holz befestigt sind und so in die Landschaft passen. 18 Schautafeln – gestaltet von Grafikerin und Landschaftskennerin Veronika Halmbacher aus Gmund – erklären Substanzielles, etwa wie die Alpen entstanden sind, wie und in welche Höhenzonen der Bergwald ausgebaut ist und welche Moose, Farne und Flechten besonders wertvoll sind. Auf den Schildern wird erklärt, wie und warum man den Wald vor dem Borkenkäfer schützen muss, welche Funktion die Jagd hat, und wie der Wald für den Klimawandel ertüchtigt wird – und auch wie man den Wald schützt und dennoch bewirtschaftet.

Die Schilder gemahnen einerseits zum respektvollen Umgang mit Natur und Tierwelt und zeigen, wie wichtig ein angemessenes, rücksichtsvolles Verhalten für die einzigartige Artenvielfalt ist. Andererseits fordern sie auf, innezuhalten und die Landschaft zu genießen. „Dann sind auch die Chancen groß, eine Gams, ein Murmeltier oder einen der Steinadler zu entdecken“, sagt Meyer. Dazu gibt es in der Mitte der rund vier Kilometer langen und 300 Höhenmeter umfassenden, einfachen Strecke durchs Natura-2000-Schutzgebiet eine Gamsstation mit einer Hütte mit Fernglas, in der die Naturbeobachter unentdeckt bleiben.

Nicht für ungeübte Wanderer: Alpenlehrpfad eröffnet

Der Alpenlehrpfad am Wallberg ist ein zusätzliches Angebot für Wanderer, aber nichts für ungeübte Bergsteiger. Er ist nicht buggy-tauglich und nur für Familien mit größeren Kindern geeignet, die öfter in den Bergen unterwegs seien, stellt Meyer klar. Er hofft, dass das neue Angebot gut angenommen wird. Sein Dank kam postwendend zurück: Kreuths Bürgermeister Bierschneider lobte, dass die Staatsforsten extra einen Steg im Mittelstück wieder hergerichtet haben und so die Verbindung des Alpenlehrpfads für Wanderer ermöglichten.

Auch Rottach-Egerns Bürgermeister Köck zeigte sich begeistert von der guten Zusammenarbeit: „Es ist wichtig, den Besuchern der Berge die Besonderheiten und Ursprünge zu vermitteln.“ Asenstorfer freute sich, mit dem Alpenlehrpfad ein Angebot für passionierte Wanderer und Bergsportler am Wallberg zu haben. Die Wallbergbahn werde den Lehrpfad, der auch in den offiziellen Wanderkarten eingezeichnet ist, bewerben.

