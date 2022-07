Am Tegernsee: Junger Schwan verschluckt Angelhaken - und wird gerettet

Von: Gabi Werner

Der junge Schwan wurde gesichert und zu einem Tierarzt gebracht. © Tierschutzverein

Zu einer Rettungsaktion am Ringsee musste der Tierschutzverein Tegernseer Tal ausrücken: Ein junger Schwan hatte einen Angelhaken verschluckt.

Kreuth – Aufmerksamen Urlaubern und dem beherzten Eingreifen des Tierschutzvereins Tegernseer Tal verdankt ein junger Schwan vom Tegernsee sein Überleben: Das Tier, das mit seiner Familie im Bereich Ringsee lebt, hatte einen Angelhaken verschluckt und sich zudem heillos in der zugehörigen Angelschnur verheddert. Vorbeikommende Urlauber schlugen Alarm, woraufhin der Tierschutzverein ausrückte, den Jungvogel einfing und zu einem Tierarzt brachte. „Der konnte den Übeltäter endoskopisch entfernen“, berichtet Vorsitzende Johanna Ecker-Schotte.

Junger Schwan konnte noch am gleichen Tag wieder ausgesetzt werden

Der Schwan – zwar geschwächt, aber weitgehend unverletzt – konnte noch am Montagnachmittag (11. Juli) wieder ausgesetzt werden. „Es war ein Glück, dass wir seine Familie gleich wieder gefunden haben“, sagt Ecker-Schotte, die an alle Angler appelliert, ihre Ausrüstung nicht achtlos liegen zu lassen.

Dem attackierten Gmunder Schwan scheint es gut zu gehen

Unterdessen hat Naturschutzwächter Andreas Ihl am Mangfallausfluss in Gmund nach jenem Schwan Ausschau gehalten, der kürzlich von zwei SUP-Fahrern mit Paddeln attackiert worden war. Er sichtete den Vogel am Montag in den frühen Morgenstunden. „Er schaut unverletzt aus und ist ganz ruhig weggeschwommen“, berichtet Ihl.

