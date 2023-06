Rote Ampel: Kreuther Mercedes-Fahrer räumt Kleintransporter in München an die Leitplanke

Von: Jonas Napiletzki

Die Verkehrspolizei München hat die Ermittlungen nach einem Unfall übernommen, den ein Kreuther Mercedes-Fahrer verursacht hat (Symbolbild). © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Leicht verletzte Insassen und schwer beschädigte Fahrzeuge: Das ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Kreuther Autofahrer in München verursacht hat.

Kreuth - In München hat ein 48-Jähriger aus der Gemeinde Kreuth einen Unfall verursacht, nachdem er offenbar eine rote Ampel missachtet hat. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt und zwei Fahrzeuge schwer beschädigt. Das berichtet das Polizeipräsidium München auf Basis des aktuellen Ermittlungsstands.

Laut einer Pressemitteilung des Präsidiums war 48-Jährige am vergangenen Donnerstag mit seinem Mercedes im Stadtteil Sendling in Richtung Westpark unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß ein 19-Jähriger, ebenfalls aus Kreuth. Zur gleichen Zeit fuhr laut Polizeiangaben ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in Feldkirchen-Westerham (Landkreis Rosenheim) mit seinem VW-Kleintransporter auf der Waldfriedhofstraße stadteinwärts. Als Beifahrer befand sich ein 52-Jähriger aus München im Transporter.

Vier Personen leicht verletzt

Gegen 7.25 Uhr kam es dann zum Zusammenstoß an der Kreuzung zwischen Luise-Kiesselbach-Platz und Waldfriedhofstraße. Der Mercedes schob den Kleintransporter an eine Leitplanke. „Nach jetzigem Ermittlungsstand zeigte die dortige Ampel für den 48-jährigen Pkw-Führer Rotlicht“, berichtet die Polizei. Der Transporter hatte grünes Licht. „Alle vier Personen wurden leicht verletzt.“

Die beiden Insassen des Mercedes wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Kleintransporters mussten nicht ärztlich behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. nap

