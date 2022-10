Auch Kirchen zeigen Interesse an Nahwärmeversorgung

Von: Christina Jachert-Maier

Holz als Energieträger zu nutzen, liegt im waldreichen Kreuth nahe. © dpa

Die Förderanträge für das Kreuther Hackschnitzel-Heizwerk sind gestellt. Geht alles nach Plan, beginnt die Nahwärme Kreuth GmbH noch vor dem Winter mit den ersten Arbeiten.

Kreuth – Seit September ist die Nahwärme Kreuth eine Gesellschaft, die Gemeinde Kreuth ist zu einem Sechstel beteiligt. Die weiteren Anteilseigner sind Rechtsanwalt Markus Wrba, Elektroinstallateur Christian Bock, Tiefbau-Spezialist Leonhard Rohnbogner, Hochbau-Fachmann Joseph Rohnbogner und Heizungsbauer Stefan Gerold. Diese fünf haben als private Initiative die Nahwärme Kreuth als GbR gegründet, alle bis auf Gerold gehören dem Kreuther Gemeinderat an. Antrieb war der Wille, von fossiler Energie auf nachwachsende Rohstoffe umzuschwenken. So nahm die Idee Gestalt an, ein Hackschnitzelheizwerk beim Kindergarten zu errichten. Von dort aus können neben dem Kindergarten auch die Schule, die Turnhalle, der Hort und die Tourist-Info mit Öko-Wärme versorgt werden.

Vertrag läuft zunächst 20 Jahre

Die heimische GbR setzte sich bei einer EU-weiten Ausschreibung gegen einen Mitbewerber durch. Danach wurde der Auftrag erteilt. Es geht um die Wärmelieferung für die gemeindlichen Bauten, der Vertrag läuft für zunächst 20 Jahre. Um der Transparenz willen stieg auch die Gemeinde selbst ein, aus der GbR wurde eine GmbH. Die Gesellschaft errichtet das Gebäude, sorgt für den Leitungsbau und den Betrieb. Die Gemeinde nimmt lediglich die Wärme ab.

Investitionskosten von bis zu 500.000 Euro

Als Geschäftsführer der GmbH hat Wrba vor Kurzem Förderanträge für den Bau des Heizwerks gestellt. Die Investitionskosten dürften sich auf 400.000 bis 500.000 Euro belaufen. Zu rechnen ist mit Zuschüssen in Höhe von 60 000 bis 70 000 Euro. Die Anträge seien gerade noch rechtzeitig gestellt worden, meint Wrba. Die Förderung für Hackschnitzelheizwerke laufe aus, weil heizen mit Holz nicht ganz CO2-neutral ist. Dass es die richtige Energie für Kreuth ist, steht für die Gemeinde außer Zweifel: Wald gibt es hier reichlich, und er wächst nach.

Kirchen bekunden Interesse an Versorgung

Unterdessen mehrt sich die Zahl derer, die sich an die Nahwärmeversorgung im Ortszentrum anschließen wollen. Die katholische Kirche hat Interesse bekundet, auch die evangelische Emmaus-Kirche, die künftig als Krippe dienen soll, würde gerne ans Nahwärme-Netz gehen. Zudem wollen zwei Privatleute anschließen, ein dritter Anlieger überlegt noch. Den Wärmeliefervertrag arbeitet Wrba gerade aus. „Jeder will wissen, was es ihn kostet“, weiß der Geschäftsführer. Dies sei noch zu klären.

Abnehmer müssen für Hausanschluss zahlen

Fix ist: Die GmbH errichtet das Hackschnitzelheizwerk und die Leitung bis zum Übergabepunkt im Keller. Sie sorgt auch für die Ringleitung. Die Abnehmer müssen für den Hausanschluss zahlen und die abgenommene Wärme. Das Heizwerk entsteht auf dem Parkplatz beim Kindergarten, die Gemeinde stellt die Fläche im Erbbaurecht zur Verfügung. Loslegen kann die GmbH, wenn die Baugenehmigung erteilt und der Förderantrag bewilligt sind. „Wir hoffen, dass wir den Keller noch vor dem Winter machen können“, sagt Wrba, der kürzlich an anderer Stelle den Ausstieg Kreuths aus der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) gefordert hatte. Probleme, auf die Schnelle Unternehmen zu finden, die den Bau schultern, hat die GmbH nicht. „Das können wir selbst“, weiß Wrba. Heizungsbauer, Tiefbauer, Hochbauer, Elektriker: Alle Branchen sind in der GmbH vertreten. Das Juristische übernimmt Wrba. „Wir müssen keine Gewerke ausschreiben“, sagt der Geschäftsführer. Das Konzept sieht er als zukunftsweisend. „So kommt die Wärmegewinnung in kommunale Hand“, meint Wrba. Dies sei im Sinn der Daseinsfürsorge eine „unglaubliche Chance“.