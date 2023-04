Aufmerksame Camper vertreiben Automaten-Knacker - Täter flüchten ohne Beute

Von: Christina Jachert-Maier

Einen Zigarettenautomaten wollten Unbekannte am Campingplatz Wallberg knacken. © David Ebener

Zwei Unbekannte haben am Dienstag kurz nach Mitternacht versucht, am Campingplatz Wallberg in Kreuth einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Aufmerksame Camper stoppten die beiden.

Kreuth - Am Dienstag, 11. April, kurz nach Mitternacht, versuchten zwei unbekannte Täter mittels einer Akkuflex einen Zigarettenautomaten beim Campingplatz Wallberg in Kreuth-Weißach aufzuschneiden. Wie die Polizei Bad Wiessee mitteilt, ist der Automat am Verwaltungsgebäude außen angebracht. Aufmerksame Camper beobachteten dies und machten sich durch Rufe bemerkbar. Die Polizei berichtet weiter: „Daraufhin ließen die beiden Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß, vermutlich über den nordwestlich an den Campingplatz angrenzenden Parkplatz bei der Metzgerei Holnburger. Dort verlor sich ihre Spur.“

Suche nach schwarz gekleideten Tätern

Die Beamten übermitteln folgende Beschreibung: „Die beiden Täter waren bekleidet mit schwarzen Kapuzenanoraks und schwarzen Arbeitshosen. Einer der beiden männlichen Tatverdächtigen führte eine Akkuflex mit sich. Er war etwa 1,80 Meter groß, normale Figur und etwa 16 bis 25 Jahre alt. Der andere Tatverdächtige war etwa 1, 70 Meter, normale Figur und ebenfalls 16 bis 25 Jahre alt.“

1000 Euro Schaden am Automaten

Der Schaden am Automaten beträgt etwa 1000 Euro. Sollten Beobachtungen zu den vorgenannten Tatverdächtigen gemacht worden sein, wird gebeten, diese bei der Polizeiinspektion Bad Wiessee unter 08022/9878-0 mitzuteilen. Von besonderem Interesse sind Mitteilungen zu einem bei der Metzgerei abgestellten Kraftfahrzeug, welches eventuell durch die Tatverdächtigen benutzt wurde.