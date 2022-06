Aufruf war erfolgreich: Kreuth hat jetzt tatkräftiges Team für die Senioren

Von: Gabi Werner

Kümmern sich um die Belange der Senioren: Birgit Eichhorn, Christine Göttfried und Sibylle Sauer (v.l.), hier mit Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider. © Gemeinde

In der Gemeinde Kreuth gibt es ab sofort ein ganzes Team, das sich um die Belange der älteren Bürger kümmert. Der Gemeinderat hat jetzt offiziell eine zweite Seniorenbeauftragte bestellt.

Kreuth – Seit vielen Jahren füllt Christine Göttfried aus Kreuth neben ihrer Aufgabe als Behindertenbeauftragte auch das Amt der Seniorenbeauftragten aus. Sie hatte sich zu der Doppelfunktion bereit erklärt, nachdem sich seinerzeit niemand gefunden hatte, der diese Arbeit übernehmen wollte. Nun bekommt Göttfried, die aufgrund einer Tetraspastik selbst im Rollstuhl sitzt, tatkräftige Unterstützung.

In seiner Sitzung bestellte der Kreuther Gemeinderat nun einstimmig eine weitere Seniorenbeauftragte: Sibylle Sauer wird sich künftig ebenfalls um die Belange der älteren Mitbürger kümmern. Mit Birgit Eichhorn hat sich zudem noch eine weitere Kreutherin zur Verfügung gestellt: Sie wird immer dann einspringen, wenn Not am Mann ist.

Immer öfter bitte Senioren im Sozialamt des Rathauses um Unterstützung

„Damit haben wir jetzt ein gutes Team“, freut sich Bürgermeister Josef Bierschneider. Die Neuaufstellung war nötig geworden, da sich laut Rathaus-Chef immer öfter Senioren im Sozialamt der Gemeinde melden, um Unterstützung anzufordern. Sie bräuchten beispielsweise Hilfe bei der Sichtung ihrer Post oder bei Behördengängen. Daher hatte die Gemeinde einen Aufruf gestartet und um Bewerbungen fürs Amt der Seniorenbeauftragten gebeten. Mit Erfolg. Sowohl Sibylle Sauer als auch Birgit Eichhorn waren bereit, sich hier zu engagieren.

Aber auch Christine Göttfried, die sich seit jeher vor allem für das Thema Inklusion in ihrer Heimat stark macht, bleibt bis zum Ende der Periode im Amt.

gab