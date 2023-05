Auftakt am Wallberg: Ferienprogramm „Natürlich! Kreuth“ startet mit Infoständen

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Im Gespräch: Wanderer informierten sich auf dem Wallberg unter anderem bei (v.l.) Josef Faas von der Fachstelle Naturschutz am Landratsamt und Gebietsbetreuerin Theresa Schöpfer über heimische Tiere und Arten. © Thomas Plettenberg

Die Veranstaltungsreihe „Natürlich! Kreuth“, die die Tegernseer Tal Tourismus GmbH organisiert, hat ihren Auftakt am Wallberg gefeiert.

Kreuth – Nach einer Wanderung zum Leonhardstein und Führungen durch die Ausstellung „Raue Zeiten für wilde Hühner“ am Freitag und Samstag, ist die Ferien-Veranstaltungsreihe „Natürlich! Kreuth“ am Pfingstsonntag offiziell angelaufen. Bei einem Aktionstag am Wallberg informierten Gebietsbetreuer, Ranger und Bergwachtler gemeinsam mit dem Deutschen Alpenverein und dem Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernsee zahlreiche Wanderer über das Leben der heimischen Wildtiere und Pflanzen. An mehreren Infoständen auf dem Wallberg gaben die Teilnehmer unter anderem Tipps dazu, wie jeder seinen Beitrag zum Naturschutz leisten kann.

13 Aktionen folgen

Die Veranstaltung „Natürlich am Wallberg“ bildete den Auftakt für weitere 13 Aktionen, die federführend von der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) für die Pfingstferien organisiert wurden. Wie berichtet, geht es in dem Programm darum, Einheimischen und Gästen alle Themen näherzubringen, die zur Nachhaltigkeit und zum Naturschutz in der Region beitragen. Hintergrund ist auch das Siegel „Bergsteigerdorf“, das Kreuth seit 2018 trägt. Die Gemeinde hat sich damit unter anderem zum Erhalt von Natur, Landschaft und Traditionen verpflichtet.

In der Reihe folgen etwa ein Waldspaziergang am heutigen Dienstag, Erlebnisführungen und der Aktionstag „Kindermountainbiken“, bei dem es um Sport im Einklang mit der Natur geht. Das vollständige Programm und Informationen zur Anmeldung und zu den Treffpunkten gibt es unter www.tegernsee.com/natuerlich-kreuth. Die Reihe läuft noch bis Ferienende. nap

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.