Aus einer „Bierlaune“ heraus: Junger Kreuther schießt mit Luftgewehr auf 17-Jährigen

Situation bei Hüttenabend gerät außer Kontrolle

von Gabi Werner schließen

Ein Hüttenabend in Kreuth endete mit Schüssen aus einem Luftgewehr. Ein 20-Jähriger hatte auf einen Jugendlichen (17) gefeuert. Tage später zeigte sich der Schütze selbst an.

Kreuth - Dieser Vorfall ließ die Gerüchteküche in der Gemeinde Kreuth hochkochen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, kam bereits am 3. Mai ein 20-jähriger Kreuther zur Inspektion Bad Wiessee, um Selbstanzeige zu erstatten. Laut eigener Aussage hatte sich der junge Mann am Abend des 30. April mit etwa zehn jungen Leuten aus seinem Heimatort in einer privaten Hütte in Kreuth getroffen.

Im Laufe des Abends eskalierte dort offenbar die Situation: Der 20-Jährige erklärte, vier Mal mit einem Luftgewehr auf einen 17-Jährigen geschossen zu haben. Dieser wurde am Oberkörper getroffen und leicht verletzt. Drei der Schüsse gingen laut Polizeibericht durch die Kleidung des Opfers und verursachten oberflächliche Hautläsionen.

Mehrere Schützen beteiligt? Gerüchte bestätigen sich nicht

Im Ort kursierte zunächst das Gerücht, dass es mehrere Schützen gegeben habe. Dies bestätigte sich im Rahmen der Ermittlungen aber nicht. Neben dem Schützen muss sich noch ein weiterer 20-jähriger Kreuther strafrechtlich verantworten. Er steht im Verdacht, als Anstifter oder Gehilfe aktiv zum Tatgeschehen beigetragen zu haben.

Am Tatabend war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wohl auch Alkohol im Spiel. Die Schüsse wurden - so heißt es im Pressebericht - aus einer „Bierlaune“ heraus abgegeben. Der Schütze hat sich nach Angaben der Polizei bereits mehrfach beim Geschädigten entschuldigt und er habe wohl auch sein Fehlverhalten eingesehen.

Feiernde erhalten auch Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz

Alle Personen, die bei dem Hüttenabend anwesend waren, erhielten obendrein eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

