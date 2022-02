Ausgebuchte Skikurse, volle Pisten: Region Tegernsee rüstet sich für Ansturm in den Faschingsferien

Von: Gabi Werner

Freut sich über das große Interesse: Albert Meier von der Skischule Tegernsee berichtet, dass für die Faschingsferien bereits sämtliche Ski- und Snowboardkurse am Hirschberg ausgebucht sind. © Thomas Plettenberg

Das Wetter wird schön, die Pistenbedingungen sind gut: Liftbetreiber und Skischulen in der Region Tegernsee rüsten sich für einen gewaltigen Ansturm in den Faschingsferien.

Tegernseer Tal – Noch ist die Wintersportsaison in vollem Gange – doch schon jetzt ist klar: Die Liftbetreiber und Skischulen in der Region haben nach dem Komplettausfall im vergangenen Winter heuer einen enormen Zulauf erlebt. Für die bevorstehenden Faschingsferien erwartet Antonia Asenstorfer, Sprecherin der Alpenplus-Skigebiete, noch einmal „Großkampftage“ rund um die Liftanlagen und Parkplätze. Und auch bei der Skischule Tegernsee sind über die Ferienwoche sämtliche Kurse ausgebucht.

Kurse der Skischule Tegernsee waren am Wochenende immer voll belegt

Ein Jahr Corona-Pause. In der Skischule von Albert Meier hat das deutlich Wirkung gezeigt. „Alle haben einen großen Drang nach Bewegung und wollen, dass ihre Kinder Skifahren lernen“, berichtet Meier, der mit seiner Skischule an den Hirschbergliften in Kreuth ansässig ist. Die Folge: Die Kurse an den Wochenenden waren in diesem Winter fast immer voll belegt, seit Dienstag können Meier und seine Kollegen keine Buchungen mehr für die Faschingsferien entgegennehmen. Das freut den Skischul-Chef auf der einen Seite natürlich. „Aber es ist auch schade, dass wir einigen absagen müssen.“

Noch immer gute Pistenbedingungen am Hirschberg in Kreuth

Die Kapazitätsgrenzen sind schlichtweg erreicht. Auch, was die Parkplätze anbelangt. Gerade jetzt im Frühjahr, wenn die Temperaturen bis Mittag steigen und die Wiesen weich werden, „stehen uns nur beschränkt Parkplätze zur Verfügung“, erläutert Meier. Seine Empfehlung: wenn irgendwie möglich, Fahrgemeinschaften bilden. „Nicht jeder muss sein Kind einzeln bringen.“ Ansonsten steht dem Ski- und Snowboardvergnügen am Hirschberg auch während der Faschingsferien nichts im Wege. Laut Meier herrschen dort noch immer sehr gute Pistenbedingungen.

Alpenplus-Partner haben sich auf großen Andrang in den Ferien eingestellt

Gleiches kann Antonia Asenstorfer von den Alpenplus-Gebieten berichten, zu denen auch das Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee gehört. „Die Bedingungen sind noch immer perfekt und das Wetter soll schön werden“, sagt sie mit Blick auf die Faschingsferien. Sie rechnet damit, dass der Andrang der Wintersportler noch einmal gewaltig wird. Die Liftbetreiber haben sich so gut wie möglich darauf eingestellt. Der Verstärkerbus zur Suttenbahn in Rottach-Egern wird laut Asenstorfer während der Ferien täglich im Einsatz sein, auch sämtliche Mitarbeiter wurden noch einmal mobilisiert. Dabei sei die Personalsituation heuer besonders schwierig gewesen, erklärt die Sprecherin. „Wir hatten nicht so viele Saisonkräfte wie sonst.“

Damit es auf den Parkplätzen nicht – wie schon häufig in diesem Winter – zu einer Überfüllung kommt, empfiehlt Asenstorfer, auch über die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nachzudenken. „Das kann für manche Gruppen unter Umständen entspannter sein.“

Alpenplus spricht schon jetzt von einer „Ausnahmesaison“ für die Liftbetreiber

Insgesamt spricht Asenstorfer schon jetzt von einer „Ausnahmesaison“ für die großen Liftbetreiber im Landkreis. Nicht nur am Wochenende habe stets großer Andrang geherrscht, auch wochentags seien die Pisten bisweilen sehr gut bevölkert gewesen. „Wir haben heuer deutlich gemerkt: Die Leute haben große Lust aufs Skifahren.“

Einige Langlauf-Loipen am Tegernsee sind noch gut in Schuss

Selbiges gilt offenbar auch fürs Langlaufen. Laut Christine Miller, Aktiv-Beauftragte der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), waren die Loipen rund um den Tegernsee in diesem Winter besonders gut besucht. Das hätten auch die gut gefüllten Parkplätze gezeigt. Für die heute startenden Faschingsferien rechnet Miller noch einmal mit einem großen Andrang. Immerhin seien die Bedingungen auf der Suttenrunde und auf den Loipen zwischen Wildbad Kreuth und Klamm nach wie vor top. Alle anderen Langlauf-Strecken im Tal sind allerdings nicht mehr in Betrieb. Damit sie wieder gespurt werden können, müsste es nach den Worten Millers „noch einmal ordentlich schneien“.

Langsam ausklingen lässt die Saison mittlerweile Andrea Wiedenbauer von der Langlaufschule Powderworld in Kreuth. Auch sie zieht eine durchweg positive Bilanz dieses Winters: „Es war eine Saison, wie man sie sich erträumt hat.“

Auch in Bayrischzell rüstet man sich für den großen Ansturm der Wintersportler

gab