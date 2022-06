Ausgelassenes Fest ohne Zwischenfälle: Perfekter Start in den Waldfest-Sommer

Von: Christina Jachert-Maier

Das Waldfest in Kreuth war ein voller Erfolg. © Thomas Plettenberg

Es war ein Traumstart in die erste Waldfestsaison nach zwei Jahren Corona-Pause: Zwei Tage und vor allem Abende lang wurde auf dem Kreuther Waldfestplatz gefeiert.

Kreuth - .„Es war perfekt, besser hätte es nicht laufen können“, freut sich Max Breunig, Vorsitzender des FC Real Kreuth. Gut 200 Vereinsmitglieder hatten das Waldfest als eingespieltes Team auf die Beine gestellt.„Die Helfer haben an den zwei Tagen Übermenschliches geleistet, da kann man nur ,danke’ sagen“, meint Breunig. Erstmals war ein professioneller Sicherheitsdienst im Einsatz. „Die hatten alles im Blick“, sagt Breunig. Die Security-Mannschaft war Teil des Sicherheitskonzepts, das der Verein in Absprache mit der Gemeinde und der Polizei erarbeitet hat. Es resultierte aus der Sorge, vom Ansturm überrollt zu werden. „Aber wir hatten super Besucher, alle total friedlich“, resümiert Breunig.

Erstmals war ein Sicherheitsdienst im Einsatz. © Thomas Plettenberg

Hochbetrieb ohne Zwischenfälle

Am Freitag und Samstag waren je rund 4500 Gäste da. „Aber über den Tag verteilt“, so Breunig. Die Vorgabe, dass nicht mehr als 4000 Besucher gleichzeitig auf dem Platz sein dürfen, habe sich gut halten lassen. Präsent war auch die Polizei Bad Wiessee, die einen störungsfreien Verlauf des Waldfests vermeldet. „Bloß der Verkehr und das Parken sind halt immer ein Problem“, meint ein Polizeisprecher. Manches Auto stand am nächsten Tag noch da, weil der Fahrer es dann doch lieber stehen ließ – sicher eine gute Entscheidung