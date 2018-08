Tierrechtler setzen Belohnung aus

Der Fall zweier Bartagamen, die in Kreuth in einer Plastiktüte ausgesetzt wurden, zieht den Zorn der Tierschützer auf sich. Die Tierrechtsorganisation PETA setzt eine Belohnung zur Ergreifung des Täters oder der Täterin aus - und fordert weitere Maßnahmen.

Kreuth - Der Fall schockierte: Am vergangenen Samstag fand eine Passantin am Gehweg der Weißachbrücke in Kreuth eine weiße Plastiktüte - und darin zwei Bartagamen. Die Polizei geht davon aus, dass die exotischen Echsen, die auch als Haustier gehalten werden, ausgesetzt wurden.

Dass der Tierschutzverein Tegernseer Tal, in dessen Obhut sich die beiden Bartagamen nun befinden, Anzeige erstattete und die Polizei ermittelt, reicht der Tierrechtsorganisation PETA offenbar nicht. Sie mischt nun in der Suche nach dem bisherigen Halter der Reptilien mit.

PETA teilt mit: „Um den Täter zu ermitteln, der die Echsen mutmaßlich ausgesetzt hat, bietet die Tierrechtsorganisation PETA nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise, die zu seiner Ergreifung und Verurteilung führen. Zeugen können sich telefonisch unter 01520 73 733 41 oder per E-Mail an PETA wenden - auch anonym.“ Nach erfolgter Verhandlung und der Verurteilung des Tierquälers werde PETA die Belohnung in Höhe von 500 Euro an den Hinweisgeber auszahlen.

Es ist nicht das erste Mal, dass PETA auf diese Taktik setzt. Erst vorige Woche habe man so einen Täter ausfindig gemacht, der in Augsburg eine Boa ausgesetzt habe, teilt die Tierrechtsorganisation mit, die für kompromissloses Vorgehen und aufsehenerregende Aktionen bekannt ist. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatte die Organisation jüngst scharf kritisiert. Unbestritten ist aber auch, dass die Organisation mit ihren Recherchen tatsächlich für Veränderungen sorgt.

Lesen Sie auch: Wegen dieser Schockbilder wollen Modeketten auf Mohair verzichten

„Bitte helfen Sie mit, diese Tat aufzuklären“, wird Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei PETA, in der Pressemitteilung der Organisation zitiert. „Immer wieder werden Tiere von verantwortungslosen Menschen wie Wegwerfware behandelt. Häufig sind es Reptilien, deren Halter sich nicht ausreichend mit den Bedürfnissen der anspruchsvollen Lebewesen auseinandergesetzt haben, so dass ihnen dann Aufwand, Kosten und - im wahrsten Sinne - die Tiere selbst über den Kopf wachsen.“

PETA fordert ein generelles Haltungsverbot von exotischen Tieren in Privathaushalten. „Eine artgerechte Haltung von Reptilien ist in Gefangenschaft nicht möglich“, argumentieren die Tierschützer. „Zudem ist die Versorgung nicht nur extrem kostspielig, sie erfordert auch ein umfangreiches Wissen. Ein Großteil der in Deutschland gehaltenen Exoten stirbt frühzeitig, weil die Tiere nicht ihren Bedürfnissen entsprechend gehalten werden.“

Gerade auch am Tierhandel übt die die Organisation Kritik. Eine international übergreifende PETA-Recherche habe erstmals Einblicke in den „skrupellosen Handel“ mit Reptilien offenbart, die für den deutschen Heimtiermarkt bestimmt seien. „Ermittler der Tierrechtsorganisation dokumentierten massenhaft tote, verletzte oder jahrelang in Plastikboxen eingesperrte Tiere bei deutschen Großhändlern und deren internationalen Zulieferern“, teilt PETA mit. Sterberaten von bis zu 70 Prozent würden im Handel bereits einkalkuliert. Auf Börsen würden die Exoten wie Ramschware verhökert und häufig in kleinen Plastikboxen oder strukturlosen Glaskästen an jeden Interessenten verkauft. Außerdem könnten die Exoten zur Gefahr für Menschen werden, da sie häufig Salmonellen in sich tragen würden.

Lesen Sie auch: Vegane Lederhosen - so will PETA unsere Tracht aufmischen

PETA weist darauf hin, dass das Aussetzen von Tieren verboten ist und einen Straftatbestand darstellt - das gilt ebenso für die nicht artgerechte Unterbringung und Versorgung, sowie die bewusste Unterlassung notwendiger Hilfeleistung. Wer ein Tier findet und nicht sachkundig ist, sollte es nicht anfassen und umgehend die Polizei, Feuerwehr oder den örtlichen Tierschutzverein kontaktieren.

Katrin Hager