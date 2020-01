Schwerer Zusammenstoß bei der Naturkäserei - 60.000 Euro Schaden

Bei der Naturkäserei in Kreuth kam es am Samstag Nachmittag zu einem schweren Unfall zwischen zwei Pkw. Die Beteiligten hatten Glück und wurden nur leicht verletzt. Der Blechschaden aber ist enorm.

Kreuth - Der Zusammenstoß ereignete sich laut Polizei am Samstag gegen 14.40 Uhr: Ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Gifhorn wollte mit seinem Kia von der Wallbergstraße aus in die Bundesstraße 307 in Richtung Rottach-Egern einbiegen. Dabei übersah der Kia-Fahrer den vorfahrtsberechtigten BMW eines 19-jährigen Münchners, der auf der B 307 von Kreuth kommend in Richtung Rottach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß: Der Kia prallte in die rechte Fahrzeugseite des BMW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW über die Gegenfahrbahn auf die Wiese der angrenzenden Naturkäserei geschleudert.

Der Fahrer des BMW und seine 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit dem BRK-Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Kia-Fahrer und seine drei Mitfahrer kamen ohne Blessuren davon.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf etwa 60.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es bis etwa 16 Uhr zu Behinderungen in beiden Fahrtrichtungen.

