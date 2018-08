Bei Polizeikontrolle in Kreuth: Junge Rauschgifthändler fliegen auf

Haben sie das Tal mit Rauschgift versorgt? Bei einer Kontrollaktion in Kreuth hat die Polizei einen 20-jährigen Mann mit Marihuana entdeckt. Auch ein 21-Jähriger geriet ins Visier.

Kreuth - Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet, hat die Grenzpolizei mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei am Mittwoch, 29. August, eine Kontrollstelle an der B307 im Kreuther Ortsteil Bayerwald eingerichtet. Gegen 18.45 Uhr hielten die Beamten ein Auto mit Tölzer Kennzeichen an, in dem zwei junge Männer saßen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die beiden Insassen Rauschgift an Bord hatten. Der 20-jährige Beifahrer händigte schließlich rund 35 Gramm Marihuana aus. Zudem förderte die Durchsuchung des Autos Bargeld von mehr als 1000 Euro in kleinen Scheinen zutage.

Die Polizisten nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest und übergaben ihn zusammen mit dem Rauschgift an den Kriminaldauerdienst. Die weiteren Ermittlungen führten zu einem 21-Jährigen aus dem Tegernseer Tal, der ebenfalls mit Betäubungsmitteln handelte. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten mehr als 200 Gramm Marihuana sowie diverse Rauschgift-Utensilien sicher. Gegen die Männer, beides deutsche Staatsangehörige, ermittelt die Kripo Miesbach nun wegen des Verdachts auf Handel von Cannabis in nicht geringer Menge.

sg

