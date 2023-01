Beim neuen Gewerbegebiet in Weissach geht’s voran

Von: Alexandra Korimorth

Hier sollen sich die Betriebe ansiedeln: Das neue Gewerbegebiet liegt zwischen Wiesseer Straße und der Weißach. © Thomas Plettenberg

Die Grundstücke sind bereits allesamt an einheimische Betriebe vergeben. Nun macht das neue Gewerbegebiet in Weissach auch bei der Erschließung und Planung große Fortschritte.

Kreuth – Es war ein langwieriges Unterfangen mit zahlreichen Abstimmungen, bis der Kreuther Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbe-/Wohngebiet Wiesseer Straße“ und damit einhergehend die zweite Änderung des Flächennutzungsplans in trockenen Tüchern hatte. Schließlich galt es, die Herausnahme einer etwa 8000 Quadratmeter großen Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet auf den Weg zu bringen. Die Verwaltung jedoch hatte ihre Hausaufgaben gemacht und fast alle Hinweise und Änderungswünsche seitens der Träger öffentlicher Belange bereits in die Planung eingearbeitet. So ergab sich ein sehr konkretes Bild von dem neuen Gewerbe-Wohngebiet an der Wiesseer Straße.

Neues Gewerbegebiet: Zum Zug kommen ausschließlich heimische Betriebe

Dort werden sich neben der Gemeinde, die auf dem Areal ein Handwerkerhaus errichten und dann an einzelne Werkstätten vermieten will, fünf Gewerbetreibende ansiedeln. Wie Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) berichtete, seien mittlerweile alle Grundstücke vergeben. Bei den Betrieben, die zum Zug kamen, handle es sich ausschließlich um Unternehmen aus Kreuth oder ehemalige Kreuther Betriebe, die zwischenzeitlich in anderen Talgemeinden wirtschafteten und jetzt wieder zurückkommen. Konkret handelt es sich um ein Holzbau-Unternehmen, ein Unternehmen für Garten- und Landschaftsbau, eines für Spezialtiefbau und zwei Handwerksbetriebe mit Produktverkauf.

Bebauungsplan lässt auch den Bau von Tiefgaragen zu

Im hinteren Wohnbereich an der Weißach sollen zwei Doppelhäuser mit einer Wandhöhe von 6,50 Metern und einer Tiefgarage statt der bisher geplanten vier Einfamilienhäuser entstehen. Auch wenn Christian Weber (Grüne) das Thema Tiefgarage „kritisch sah“, ergriff neben einem gewerblichen Bauwerber die Gemeinde selbst die Gelegenheit und sicherte sich im Bebauungsplan die Möglichkeit einer Tiefgarage.

Neue Erschließungsstraße bekommt den Namen „Ringspitzweg“

Des Weiteren wurde auf Hinweis der VIVO hin der Wendehammer am Ende der Straße verbreitert, so dass die Müllabfuhr gewährleistet ist. Das Straßenbauamt wünschte sich eine Verbreiterung der neuen Erschließungsstraße, die später den Namen „Ringspitzweg“ erhielt, sowie eine Erhöhung des Gehwegs. Außerdem wurde im Sinne einer Straßenentwässerung der Abstand zwischen den zu pflanzenden Bäumen zum Ringkanal auf mindestens drei Meter festgelegt. Überdies wurde eine Linksabbiegerspur für die Wiesseer Straße (B 318) beschlossen. Dem Hinweis des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, dass die Straße auch für landwirtschaftlichen Verkehr nutzbar sein müsse, wurde ebenfalls entsprochen.

Am Chiemsee entsteht eine Ausgleichsfläche für das Gewerbegebiet

Landratsamt und Handwerkskammer wiesen auf mögliche Schallschutzmaßnehmen hin, besonders im Bereich, wo Wohn- und Gewerbegebiet zusammentreffen. Ein entsprechendes Schallschutzgutachten ist laut Bürgermeister schon erstellt und bereits an die Behörden weitergeleitet. Und auch den Vorgaben der Staatsregierung bezüglich einer Ausgleichsfläche in Bernau am Chiemsee kam die Gemeinde nach. Dort soll ein Moorwald entstehen.

Vonseiten des Gemeinderats sprach nichts gegen die Planung und Änderung des Bebauungsplans: Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig. Die Pläne werden nun ausgelegt, damit die Öffentlichkeit dazu Stellung nehmen kann.

