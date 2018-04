Berühmter Tüftler vom Tegernsee präsentiert E-Bike mit Ladefläche

Sein Rosi-Roller hat Franz Zehendmaier (68) bekannt gemacht, es gab Testfahrten vom Kilimandscharo und TV-Auftritte. Jetzt legt der Kreuther mit einer neuen Erfindung nach:

Kreuth – Den ersten Roller mit Sitz hat sich Franz Zehendmaier vor rund 20 Jahren zum Eigengebrauch gebastelt. Er wollte von den Bergen, die er zuvor erklommen hat, bequem herunterrollen. Wegen seiner Stabilität schlug das Modell, das vom Prinzip her einem Kinderlaufrad entspricht, auch beim Radverleih ein. Den betrieb der Kreuther neben seinem Radsportgeschäft mit Werkstatt damals noch in Rottach-Egern.

Dort brachte er sowohl die Besucherinnen der benachbarten Schönheitsfarm aufs Zweirad als auch Leute, die sich sonst nie getraut hätten. Zehendmaier baute eigens auf Menschen mit Einschränkungen zugeschnittene Sondermodelle und auch eine elektrifizierte Version. Für seinen Elektroroller erhielt der Kreuther Tüftler 2010 den Bundesinnovationspreis.

2014 absolvierte er mit einem Lasten-Roller erfolgreich eine Testfahrt vom Kilimandscharo. Auch wenn alle Rosi-Roller einzeln in Handarbeit angefertigt und nicht in Masse produziert werden: Sie gelten als Sportgerät für Gesunde, aber auch als Trainings- und Therapiegerät für Personen mit körperlichen Einschränkungen. So war Zehendmaier bei zahlreichen Senioren-, Reha- und Orthopädie-Messen in ganz Deutschland vertreten.

+ © THOMAS PLETTENBERG

Mit seiner neuesten Erfindung begibt sich der 68-Jährige nun auf einen neuen Weg – und will richtig groß rauskommen. Es ist ein dreirädriges, elektrisches Fahrzeug, das Zehendmaier „Zukunfts-Elektromobil“ nennt. Oder kurz: „ZE-Mobil“. Das Gefährt mit zwei Vorderrädern und einem innovativen Neigesystem zeichnet sich durch kontrollierte Fahreigenschaften aus – egal, ob vorne Lasten oder eine zweite Persontransportiert werden.

Mit dem ZE-Mobil ist man schnell – bis zu 25 km/h – unterwegs. Und sportlich in die Kurven legen lässt es sich damit auch – vorausgesetzt, man hat eine Mofa-Fahrerlaubnis oder einen Führerschein der Klasse III. Das ZE-Mobil darf mit seiner Breite von 80 Zentimetern auf Radwegen fahren. „Das heißt, wir bekommen Verkehr von der Straße runter“, meint Kreuther mit Blick auf die Staus im Tegernseer Tal. „Außerdem sparen wir Parkplätze.“ Bis zu sechs der 1,60 Meter langen ZE-Mobile passen ihm zufolge auf einen durchschnittlichen PKW-Parkplatz.

Der Erfinder sieht seine jüngste Schöpfung als Teil des Elektro-Mobilitätskonzepts, besonders geeignet für den Einsatz im Tourismus.

Sein Funktionsmuster wird er am kommenden Wochenende bei Deutschlands größter 50plus-Messe, „Die 66“, in München der Öffentlichkeit präsentieren. Sobald der TÜV sein Okay gegeben hat, will Zehendmaier in die Produktion einsteigen. Seine ZE-Mobile sollen zusätzlich mit einem zum Solardach hochgezogenen Frontfenster ausgestattet werden, durch das sich das Elektro-Gefährt selbst aufladen kann. Ansonsten reicht zum Akku-Laden ein normaler Hausanschluss von 220 Volt. Vorgesehen ist außerdem eine Sonderedition, die als Kommunalfahrzeug für Transport- und Arbeitseinsätze dient. Zusätzlich zur Frontladefläche kann noch ein Anhänger mit eigenem Antrieb angekoppelt werden. „Damit schaffen es Bauhof-Mitarbeiter auch unsere Berge hinauf und können mal auf die großen Unimogs verzichten“, ist Zehendmaier sicher.

Um seine Pläne von einer großen Produktion komplett aus deutscher Hand umzusetzen, sucht der 68-Jährige noch nach Investoren. Deshalb will er es in den nächsten Wochen mit Crowdfunding versuchen. Das Zukunfts-Elektromobil soll schließlich eine Zukunft haben.