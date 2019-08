Reise verpasst, weil Taxi nicht kam: Weissacherin (85) fühlt sich geprellt

Was für jeden Reisenden ein Albtraum ist, passierte Edeltraud Bode aus Weissach. Sie versäumte die Abfahrt im Reisebus – weil das bestellte Taxi nicht kam.

Weissach – Es sollte ein netter Kurzurlaub werden: mit einem Busunternehmen fünf Tage an die Mecklenburger Seenplatte. Alles war erledigt, die Reisekosten bezahlt, der Koffer gepackt. Edeltraud Bode aus Weissach ist seit über drei Jahrzehnten Witwe, die rüstige 85-Jährige ist oft unterwegs, am liebsten mit ihrer netten Damenrunde. Sie ist fit im Organisieren und bestellte folglich im Vorfeld ein Taxi, das sie nachts um 4.15 Uhr daheim abholen und zum Treffpunkt am Holzkirchner Bahnhof bringen sollte. Für 5.10 Uhr war dort die Abfahrt im Reisebus festgelegt.

Was dann passierte, kann Edeltraud Bode nur schwer verdauen: „Das Taxi kam nicht“, erzählt die Weissacherin. „Anfangs hab ich mir über ein paar Minuten Verspätung noch keine Gedanken gemacht, doch dann wurde ich nervös und rief die angegebene Nummer der Firma an.“ Doch da ging niemand ans Telefon, „nur ein Anrufbeantworter lief.“ Schließlich setzte sie sich ins Auto und fuhr zum Tegernseer Bahnhof, um dort vielleicht ein Taxi zu bekommen. Vergeblich. Und überhaupt war inzwischen zu viel Zeit verstrichen. Edeltraud Bode versäumte schließlich die Busabfahrt in Holzkirchen und damit die Reise.

Am folgenden Vormittag fuhr sie zur Adresse des Taxiunternehmens in Rottach-Egern, „doch da war nur ein Briefkasten, sonst niemand.“ Schließlich gelang es doch, zum Taxi-Betrieb Kontakt aufzunehmen. „Die sagten, dass sie mir am Tag zuvor noch eine Mail geschrieben hätten, dass für den vereinbarten Zeitpunkt nachts nun doch kein Fahrer zur Verfügung stünde. Doch ich habe gar keine Mail-Adresse und hatte auch nie eine angegeben. Die Dame sagte dann nur, dass da wohl was schief gelaufen sein muss.“ Und zwar ordentlich.

Das rät der Sprecher der Taxivereinigung allen Reisenden

Was ist da schief gelaufen, und wie kann ein unglücklicher Fall wie dieser vermieden werden? Manfred Lueginger, Vorsitzender der Taxivereinigung Tegernseer Tal und Sprecher von elf Taxiunternehmern mit 18 Fahrzeugen, hat auch keine Erklärung, dafür folgenden Rat: „Zum einen ist es wichtig, am Tag vorher das gewünschte Taxi zu bestellen. Dann sollte man den Namen des Fahrers erfragen und sich vielleicht sogar eine Telefonnummer geben lassen.“ So ein Fall wie der von Edeltraud Bode sei ihm schon lange nicht mehr untergekommen, „in diesem Jahr ist es die erste Beschwerde dieser Art.“

Die reiselustige Weissacherin muss die Sache einfach abhaken, und auch das Geld bekommt sie vom Reiseunternehmen nicht zurück.

Inzwischen hat sie eine neue Reise angetreten. „Ich bin zu meiner Tochter nach Nordrhein-Westfalen gefahren“, erzählt Edeltraud Bode. „Mit dem Auto.“

