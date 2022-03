Schlechte Idee: Betrunkener Skoda-Fahrer (20) aus Kreuth will rechts überholen und baut Unfall

Von: Gabi Werner

Ein betrunkener Kreuther verursachte in der Nacht zum Freitag einen Unfall auf der B 318 in Kreuth (Symbolbild). © Monika Skolimowska/dpa

Ein gewagtes Überholmanöver startete in der Nacht zum Freitag ein betrunkener Skoda-Fahrer auf der Bundesstraße in Kreuth. Die Aktion endete für den jungen Mann und seine Beifahrerin im Krankenhaus.

Kreuth - Wie die Polizei berichtet, war der 20-jährige Kreuther am Freitag gegen 3.30 Uhr mit seinem Skoda auf der B 318 von Weissach kommend in Richtung Bad Wiessee unterwegs. Kurz vor Ringsee (Gemeinde Kreuth) setzte der junge Mann zu einem kuriosen Überholmanöver an: Er wollte rechts an dem grauen Jeep einer 23-jährigen Kreutherin vorbeiziehen.

Bei dem Überholversuch touchierte der 20-Jährige mit seinem Skoda das Fahrzeug der Kreutherin, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Baumstumpf in ein Feld. Der Unfallverursacher und seine 22-jährige Beifahrerin aus Bad Wiessee wurden leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Jeep-Fahrerin blieb unverletzt.

Unfallverursacher hat über 1,2 Promille im Blut

Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen laut Polizei einen Wert von über 1,2 Promille. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Freiwillige Feuerwehr Kreuth rückte mit drei Fahrzeugen und etwa 15 Personen aus, um die Unfallstelle abzusichern. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

