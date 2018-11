Erste Erfahrungen Kreuths als Bergsteigerdorf: Der Bürgermeister im Interview

Seit Mitte Juli darf sich Kreuth „Bergsteigerdorf“ nennen. Die ersten Monate mit dem Titel hat die Gemeinde also hinter sich. Stellt sich die Frage: Hat das Siegel schon etwas gebracht? Wir haben beim Bürgermeister nachgefragt.

Kreuth – Bei einem großen Festakt auf der Königsalm hat der Deutsche Alpenverein (DAV) der Gemeinde das Siegel „Bergsteigerdorf“ offiziell verliehen. Dabei war viel von der Förderung des sanften, nachhaltigen Tourismus’ die Rede. Doch was hat sich seither getan in der südlichsten Tal-Gemeinde? Ist das Projekt in den Köpfen der Bürger und Gäste bereits angekommen? Rathaus-Chef Josef Bierschneider (46) stand uns in einem Interview Rede und Antwort.

Zugegeben, Herr Bierschneider: Der Titel „Bergsteigerdorf“ ist noch recht neu für Kreuth. Hat das Siegel dennoch schon etwas bewirkt?

Josef Bierschneider: Ich glaube schon. Durch die Siegel-Verleihung und auch das ganze Verfahren im Vorfeld konnten wir unseren Bürgern, aber auch den Menschen von außerhalb klar machen, dass wir einen auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Weg in die Zukunft gehen möchten. Dass wir alles, was wir an Gutem haben – zum Beispiel unsere Traditionen, unsere Baukultur und die Natur – für künftige Generationen erhalten möchten.

Das Siegel also als Verpflichtung für die Zukunft?

Josef Bierschneider: Ja, das Siegel ist für uns einerseits Bestätigung, dass wir es in der Vergangenheit gut gemacht haben. Vor allem aber ist es ein Ansporn für die Zukunft. Es ist die Selbstverpflichtung, dass wir nicht irgendwann damit anfangen, irgendwelche Großprojekte in die Landschaft zu klatschen oder Event-Einrichtungen in die Berge zu bauen.

Bei der Verleihung sagten Sie: „Wir werden die sein, die zuletzt lachen.“ Gibt es schon messbaren Erfolge für den Ort?

Josef Bierschneider: Wenn ich mir die diesjährige Tourismus-Statistik bis einschließlich September anschaue, so haben wir immerhin eine zweistellige Steigerung bei den Übernachtungszahlen. Ob das nun alles mit dem Siegel Bergsteigerdorf zu tun hat, wage ich nicht zu mutmaßen. Aber der ganze Prozess und die mediale Berichterstattung darüber haben natürlich schon für Aufmerksamkeit gesorgt und haben sicher ihren Anteil daran.

Wie ist denn Ihr persönlicher Eindruck?

Josef Bierschneider: Wenn ich selber durch den Ort gehe, fällt mir schon auf, dass viel mehr Menschen mit Rucksack und Bergschuhen herumlaufen. Auch von den Partnerbetrieben bekomme ich ausschließlich positive Rückmeldungen.

Eines der ersten konkreten Projekte, das Kreuth als Bergsteigerdorf angepackt hat, war die Einführung des Bergsteigerbusses. Wie wird der angenommen?

Josef Bierschneider: Die Fahrgast-Zahlen sind seit der Einführung kontinuierlich gestiegen. Mitte Juli haben wir das Projekt gestartet, in dem Monat waren es 163 Nutzungen. Im August waren es dann schon 1116, im September 1445. Dass es diese Möglichkeit der Beförderung gibt, hat sich bei den Leuten gut herumgesprochen.

Damit ist das Ende der Fahnenstange aber wohl längst nicht erreicht, oder? Wie möchte sich das Bergsteigerdorf Kreuth weiter entwickeln?

Josef Bierschneider: Bei der Siegel-Verleihung haben wir vom Umweltministerium einen Förderscheck erhalten (Anm.d.Red.: in Höhe von 84.000 Euro). Mit Hilfe des Geldes werden wir ein Verkehrskonzept und ein Konzept für Naturtourismus erstellen lassen. Die Ausschreibung dafür läuft gerade.

Können Sie die Ziele konkretisieren?

Josef Bierschneider: Beim Thema Verkehr geht es um die Frage, wie wir es schaffen, noch mehr Menschen in die öffentlichen Verkehrsmittel zu bringen und damit den Durchgangsverkehr zu verringern. Was den Naturtourismus anbelangt, so möchten wir verstärkt Umweltbildung im Ort verankern. Zum Beispiel durch Vorträge oder Naturerlebnis-Attraktionen wie etwa einen Schau-Bienenstock. Eine andere Frage wird sein, wie wir vor Ort auftretende Probleme und Konfliktpotenziale zwischen den Naturnutzern entschärfen können. Stichwort: Wanderer und Mountainbiker.

Gibt es da schon Ideen?

Josef Bierschneider: Wir haben in Kreuth ja schon eine Beschilderung, die Wanderer und Mountainbiker zu gegenseitiger Rücksichtnahme auffordert. Darauf lässt sich sicherlich aufbauen.

Der DAV hat seinerzeit entschieden, nur 13 der insgesamt 17 Ortsteile von Kreuth zum Bergsteigerdorf zu ernennen. Kann die Gemeinde gut damit leben?

Josef Bierschneider: Ich finde die Entscheidung des Alpenvereins nachvollziehbar. Er hat eben Wert darauf gelegt, dass nur jene Ortsteile Bergsteigerdorf werden, die nicht mit Bad Wiessee oder Rottach-Egern zusammengewachsen und damit an den Trubel im Tegernseer Tal angeschlossen sind. Es wurden nur die Ortsteile ernannt, die noch eine Weiler-Struktur aufweisen. Ich bin mir aber sicher: Profitieren wird am Schluss ganz Kreuth.

Es sind ja sogar Stimmen laut geworden, die behaupteten, dass Kreuth das Siegel zu Unrecht trägt. Schließlich ist die Gemeinde gut erschlossen und zog schon bisher viele Wanderer an. Was sagen Sie dazu?

Josef Bierschneider: Bei der Idee der Bergsteigerdörfer geht es ja nicht nur darum, Orten zu helfen, die nicht gut erschlossen und noch nicht so touristisch geprägt sind. Die Zielsetzung lautet vor allem auch, Dörfer in ihrem Ursprung und Kern zu erhalten und zu verhindern, dass sie den Weg gehen „größer, höher, weiter“. Das Siegel soll Orten eine Zukunft geben, die sich bewusst gegen große Liftanlagen oder Hotelburgen entscheiden. Ich finde schon, dass wir da die richtigen Voraussetzungen haben.

