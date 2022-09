Bürgermeisterwahl in Kreuth: Amtsinhaber Bierschneider wieder ohne Herausforderer

Von: Gabi Werner

Teilen

Für Josef Bierschneider ist die Kreuther Bürgermeisterwahl im September erneut ein Alleingang. © Thomas Plettenberg

Seit 24 Jahren leitet Josef Bierschneider die Geschicke Kreuths. Am 25. September stellt er sich als Bürgermeister zur Wiederwahl. Zum vierten Mal in Folge gibt es keinen Gegenkandidaten.

Kreuth – Keine Plakate, kein Wahlkampfgetöse, kein großartiges Werben um die Wählergunst: Dass heuer im September turnusgemäß die Bürgermeisterwahl in Kreuth vonstatten geht, haben viele vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm. Im Frühjahr hatte der CSU-Ortsverband – wenig überraschend und ohne viel Aufhebens – Amtsinhaber Bierschneider wieder zum Bürgermeisterkandidaten gekürt. Mittlerweile ist klar: Wie schon bei den vorangegangen Wahlen wird es auch diesmal keinen Herausforderer geben. Die anderen Fraktionen halten die Füße still.

Bierschneider selbst sieht die Tatsache, dass die anderen Fraktionen keinen Gegenkandidaten aufgestellt haben, als großen Vertrauensbeweis. „Das ist keine Selbstverständlichkeit“, sagt er. Und es sei Ansporn für ihn, weiterhin sein Bestes für die Gemeinde zu geben.

1998 wurde Bierschneider mit 26 Jahren jüngster Bürgermeister Bayerns

1998 wurde der heute 50-jährige Bierschneider erstmals an die Spitze der Gemeinde gewählt – damals war er mit 26 der jüngste Bürgermeister in ganz Bayern. Sein Engagement, versichert Bierschneider, sei auch nach den vielen Jahren im Amt ungebrochen. Die Herausforderungen seien gestiegen, der Druck sei größer geworden – „aber insgesamt ist es eine wunderbare Aufgabe“, sagt der Familienvater über das Amt des Kreuther Bürgermeisters.

FWG sah keinen Anlass für einen eigenen Bürgermeisterkandidaten

So wunderbar die Aufgabe in den Augen Bierschneiders auch sein mag – ein weiterer Interessent für das Amt hat sich nicht gefunden. Wobei es offenbar auch keine intensive Suche seitens der anderen Gemeinderats-Fraktionen gab. Beispiel: die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG). Sie ist mit immerhin vier Mandatsträgern im Gremium vertreten und stellt mit Wolfgang Rebensburg (70) auch den Zweiten Bürgermeister. Die Aufstellung eines Gegenkandidaten sei innerhalb der Fraktion nicht wirklich ein Thema gewesen, erklärt Rebensburg auf Nachfrage. Man pflege mit Amtsinhaber Bierschneider eine optimale Zusammenarbeit – „er ist sehr rührig und aktiv“, sagt der Vize. „Wir würden uns wünschen, dass er seine Arbeit fortsetzen kann.“ Darüber hinaus sei es nicht einfach, einen geeigneten Kandidaten zu finden, der bereit sei, den eigenen Job oder die Selbstständigkeit für das Amt an den Nagel zu hängen.

Für Markus Wrba kam eine Kandidatur nicht in Frage

Etwas, das Fraktionskollege Markus Wrba bestätigen kann. Von jenen Personen, die aufgrund ihrer Erfahrung für das Bürgermeisteramt in Frage gekommen wären, habe niemand entsprechende Ambitionen gezeigt, sagt Wrba, der mit seinen 61 Jahren theoretisch auch selbst noch für eine Kandidatur in Frage gekommen wäre. Immerhin sorgt der Kreuther mit markanten Aussagen immer wieder mal für Furore. Zuletzt hatte er den Ausstieg seiner Heimatgemeinde aus der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) gefordert.

Wäre das Bürgermeisteramt also nichts für ihn? „Dafür mache ich meinen Job zu gerne“, sagt der Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Tegernsee. Im Sinne der Demokratie sei es natürlich schade, dass der Bürger beim Urnengang im September keine echte Auswahl habe. Zudem tue einer Kommune ein Wechsel an der Spitze durchaus gut, weil damit auch neue Schwerpunkte gesetzt würden, meint Wrba. Auf der anderen Seite findet der 61-Jährige lobende Worte für den Amtsinhaber: „Der Sepp tut der Gemeinde wahnsinnig gut.“

SPD-Sprecher: „Sind sehr zufrieden mit der Arbeit Bierschneiders“

Keinen Anlass für Veränderungen sieht auch die Riege der SPD, die drei Vertreter im Gemeinderat stellt. „Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit von Josef Bierschneider und werden zu jeder Zeit über alles informiert“, sagt Fraktionssprecher Martin Walch, der – genauso wie der Bürgermeister – seit über 20 Jahren im Gremium sitzt und damit ein langjähriger Wegbegleiter Bierschneiders ist. Die Entscheidung, keinen Gegenkandidaten aufzustellen, sei unstrittig gewesen innerhalb der SPD.

Grüne: Auswahl wäre durchaus wünschenswert gewesen

Im Zuge der Kommunalwahl 2020 haben mit Matthias Erhardt und Christian Weber auch zwei Grünen-Politiker Einzug gehalten im Kreuther Gremium. Dass es bei der Bürgermeisterwahl mehrerer Kandidaten gibt, wäre nach Ansicht Webers im Sinne der Demokratie durchaus wünschenswert gewesen. Doch auch in den Reihen der Grünen habe sich kein ernsthafter Interessent gefunden. Insgesamt zeigt sich Weber mit der Zusammenarbeit und der Stimmung im Gemeinderat zufrieden: „Wir als Grüne wurden gut aufgenommen“, sagt er. Einer künftigen Zusammenarbeit mit Bierschneider an der Spitze sieht Weber daher optimistisch entgegen. „Ich glaube, so lässt sich gut weitermachen.“

Ein bisserl „Wahlkampf“ gibt es dann doch: Der CSU-Ortsverband Kreuth lädt am Sonntag, 4. September, um 10.30 Uhr zu einem politischen Frühschoppen im Biergarten des Gasthauses Batznhäusl ein. Amtsinhaber und Bürgermeisterkandidat Josef Bierschneider wird bei der Veranstaltung allen interessierten Kreuther Bürgern zu den aktuellen Gemeindethemen Rede und Antwort stehen.

gab