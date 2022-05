Bürgerversammlung in Kreuth: Josef Bierschneider kündigt Neuerungen an

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Vor rund 50 Besuchern berichtete Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider (l.) im Schützenhaus über aktuelle Themen in der Gemeinde. © Thomas Plettenberg

Nach zweijähriger Corona-Pause gab‘s in Kreuth wieder eine Bürgerversammlung. Die Gemeinde fokussiert sich auf Bau- und Wohnthemen. Einwohner kritisierten den hohen Verkehrslärm.

Kreuth – Im Bergsteigerdorf Kreuth spielt Tourismus eine große Rolle. Doch der bringt auch Probleme mit sich. Zweitwohnungen, viel Verkehr und Schwierigkeiten in der Pandemie waren zentrale Themen der Bürgerversammlung am Dienstagabend. Rathauschef Josef Bierschneider (CSU) stand rund 50 Besuchern im Schützenhaus Rede und Antwort.

Tourismus

Immerhin: Kreuth habe sich touristisch von den „zwei schweren Jahren“ schneller erholt als der Städte- und Messetourismus, erklärte Bierschneider. Konkret kamen im Jahr 2020 36 Prozent weniger Gäste in Kreuth an als noch vor der Pandemie. 2021 waren es gar 44 Prozent weniger als 2019. Nun, da die Grenzen und Betriebe wieder geöffnet sind, hapert es noch an Gastro-Personal.

„In der Corona-Zeit haben wir einiges investiert“, sagte der Bürgermeister und verwies auf das sanierte Kneipp-Becken im Kurpark, auf den fertigen Lehr- und Erlebnisgarten am ehemaligen Riedler Friedhof und auf die neue Bergsteigerdorf-Zeitung, deren zweite Ausgabe in Arbeit sei. Heuer werde außerdem der Alpenlehrpfad vom Wallberghaus zum Risserkogel unter Regie der Bayerischen Staatsforsten saniert. Auch wurde die Gemeinde erneut als Heilklimatischer Kurort zertifiziert. Bereits jetzt laufen die Messungen fürs Anschluss-Zertifikat ab 2023/24. Über ein Jahr lang werden wöchentlich Messstreifen an den Deutschen Wetterdienst geschickt. „Eine Zertifizierung muss regelmäßig rezertifiziert werden“, fasste Bierschneider das etwas komplizierte Prozedere mit einem Schmunzeln zusammen.

Bauen und wohnen

Wer trotz guter Luft nur zeitweise in Kreuth wohnen will, hat es seit 2018 schwer. Eine entsprechende Satzung untersagt die Umwandlung von Wohnraum in Zweitwohnungen (wir berichteten). Von 2021 auf 2022 reduzierte sich die Zahl der Nebenwohnsitze von 395 auf 379. Bierschneider erklärte, zwei Bauträger hätten gegen die Satzung geklagt.

Am Ringsee verlor die Gemeinde den Prozess. „In Weissach haben wir gewonnen“, berichtete Bierschneider. Der Kläger wollte Revision einlegen; der Verwaltungsgerichtshof ließ diese nicht zu. Nun versuche der Kläger, sich die Revision mit einer Nichtzulassungsbeschwerde zu erklagen. Der Ausgang ist offen, die Hartnäckigkeit des Zweitwohnungsbesitzers sorgte aber für Kopfschütteln im Publikum.

Um künftig zu vermeiden, dass auch aus ehemaligen Einheimischenprogrammen Kapital in Millionenhöhe geschlagen wird, kündigte Bierschneider an, solche Grundstücke nur noch im Erbbaurecht vergeben zu wollen. „So haben wir immer die Hand drauf.“ Nach dieser Vorgehensweise werden bereits vier der fünf Parzellen des geplanten Gewerbegebiets an der Wiesseer Straße vergeben, eine Parzelle will die Gemeinde vermieten.

Baulich spannend wird’s auch an der Riedlerbrücke. Das 100 Jahre alte Bauwerk soll „frühestens 2024“ saniert werden; bis dahin stehen Planungen für die Brücke mit Bürgerbeteiligung und die Vorbereitung einer Behelfsbrücke für Fußgänger an. Weiter umriss Bierschneider die großen Projekte Wildbad Kreuth, Bachmair Weissach, Klinik im Alpenpark, die Erweiterung des Aldi-Markts und den Bebauungsplan Bruneck (wir berichteten jeweils). Letzterer soll per Veränderungssperre eine stillschweigende Umnutzung in Wohneigentum verhindern. Zur May-Klinik kündigte Bierschneider „verschiedene Gespräche“ an. Ziel sei es, mindestens Teile des Areals zu erwerben. Der Bürgermeister betonte, dass der Gemeinde zuletzt das Vorkaufsrecht entgangen sei, da ein Gesellschafter zwar seine Anteile an der zugehörigen GmbH verkauft hätte, nicht aber das Grundstück selbst.

Corona-Auswirkungen

Finanziell stehe Kreuth trotz der Pandemie „besser da als befürchtet“. Verschoben aufgrund weiterer Pflichtaufgaben und der finanziellen Situation wurden heuer unter anderem die Umbaupläne fürs Feuerwehrhaus Kreuth („zurückgestellt, aber wir bleiben dran“) und das Seniorenbusticket. Wer hier Unterstützung benötige, könne sich ans Rathaus wenden.

