Bund Naturschutz fordert Ende von Nachtskitouren

Kreuth - In München kommen das neue Event am Hirschberg ziemlich gut an. Die Naturschützer laufen Sturm dagegen. Nach Landratsamt und DAV findet nun auch der Bund Naturschutz deutliche Worte.

Der Bund Naturschutz (BN) in Bayern hat die nächtlichen Skitouren am Hirschberg in Kreuth scharf kritisiert. Durch solche Unternehmungen werde die Ruhe der Wildtiere massiv beeinträchtigt, sagt Sprecher Axel Doering. Sollten die Anbieter die wöchentlichen Touren nicht freiwillig einstellen, sieht der BN die Behörden für Forst- und Naturschutz sowie die Waldbesitzer in der Pflicht, dem nächtlichen Treiben ein Ende zu setzen. Denkbar wären laut BN zum Beispiel Betretungsverbote und das Einrichten von Schutzzonen. Auch die Grünen im Landtag fordern mittlerweile Maßnahmen zum besseren Schutz hochgradig bedrohter Arten wie Birk- und Auerhuhn. Vor Kurzem hatte sich die Naturschutzbehörde des Landratsamt ähnlich kritisch geäußert.