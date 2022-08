Keine Papiere, Koks im Geldbeutel: Bundespolizei stoppt mutmaßlichen Schleuser am Sylvenstein

Sechs Leute transportiert

In einem Kleinbus hat ein 44-jähriger Tiroler versucht, sechs Menschen über den Achenpass nach Deutschland zu bringen. Nach einer Kontrolle sitzt er nun in Untersuchungshaft.

Kreuth - Der Kleinbus war Bundespolizisten aus Garmisch-Partenkirchen bei einer Grenzkontrolle an der B307 aufgefallen und am vergangenen Montag, 29. August, von Österreich kommend in Richtung Sylvensteinsee unterwegs. Die Beamten stoppten den Wagen mit österreichischem Kennzeichen - und wurden fündig.

Organisierte Schleusertour nicht ausgeschlossen

Laut Mitteilung der Bundespolizei hätten sich neben dem Fahrer noch sechs weitere Personen im Fahrzeug befunden. Und während sich der 44-Jährige hinter dem Lenkrad „lediglich mit seinem österreichischen Führerschein“ ausgewiesen habe, hätten die anderen Insassen angegeben, Kurden zu sein und keine Papiere mitzuführen.

„Wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern und der illegalen Einfuhr von Drogen wurde der Fahrzeugführer, in dessen Hosentasche und Gelbeutel die Beamten mehrere Gramm Kokain finden konnten, vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeiinspektion nach Rosenheim gebracht“, erklärt die Pressestelle der Bundespolizei. Ersten Ermittlungen zufolge habe der gebürtige Türke die sechsköpfige Gruppe in Südtirol in sein Fahrzeug einsteigen lassen. Seine Beförderungsdienste hätte sich der Berufskraftfahrer aus Tirol mit 600 Euro bezahlen lassen. Die Mitfahrer, so schreibt die Polizei, wollte er „irgendwo zwischen Lenggries und Bad Tölz“ absetzen. Laut Bundespolizei könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine organisierte Schleusertour handle.

Drei Kinder unter den Mitfahrern

Der Beschuldigte sei am Montagnachmittag beim Haftrichter in München vorgeführt worden. Dieser ordnete laut Polizei an, den Österreicher in Untersuchungshaft zu nehmen. „Aus der Gruppe der offenkundig Geschleusten wurden zwei Männer an eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge weitergeleitet.“ Die 35-jährige Frau und ihre drei Kinder, neun, zehn und 13 Jahre alt, mussten das Land nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Bei der Durchsuchung ihrer Handtasche fanden die Beamten einen syrischen Reisepass. Wie sich herausgestellt habe, „wollte die Frau in Deutschland bei Angehörigen unterkommen“. Sie wurde nach Österreich zurückgewiesen.

