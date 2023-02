Ex-Bundespräsident beim Korbinian-Kolleg: Christian Wulff und die Kraft der Krise

Von: Christina Jachert-Maier

Beim Korbinian-Kolleg: (v.l.) Korbinian Kohler, Christian Wulff und Philosophie-Professor Wilhelm Vossenkuhl. © Christian Scholle

Wer könnte besser über Krisen sprechen, private und berufliche, als Christian Wulff? Um den Ex-Bundespräsidenten zu hören, kamen gut 300 Zuhörer zum philosophischen Kolleg von Hotelier Korbinian Kohler. Sie erlebten einen souveränen Redner – mit mehr als einer Botschaft.

Weissach – Der Name Wulff steht für den jüngsten Bundespräsidenten mit der kürzesten Amtszeit, für ein glamouröses Paar im Schloss Bellevue, aber vor allem für ein erbarmungsloses Schlagzeilengewitter wegen Vorwürfen, von denen der Adressat 2014, zwei Jahre nach seinem Rücktritt, vor Gericht freigesprochen wurde. Sein bewegtes Eheleben interessiert auch jetzt noch. „Der Paparazzi, der uns bis heute verfolgt, ist zu uns nach Großburgwedel gezogen und hat einen Fuhrpark einschließlich eines Rolls Royce“, berichtete Wulff. Zum Korbinian-Kolleg im Hotel Bachmair Weissach war er ohne seine Frau Bettina gekommen. Aber er hatte Freunde an seiner Seite, unter anderem den Unternehmer und Schriftsteller Dirk Rossmann. Und er war auch dem Ruf eines Freundes gefolgt: Korbinian Kohler und Wulff sind Vertraute, waren gemeinsam auf dem Jakobsweg unterwegs.

Kohler bietet seit 2017, nach dem Abschluss seines Philosophie-Studiums, zusammen mit Philosophie-Professor Wilhelm Vossenkuhl in seinem Hotel Bachmair Weissach eine – fürs Publikum kostenlose – Vortragsreihe zu Fragen der Zeit an. Das laufende Semester steht unter dem Thema Krise. Der Redner Wulff zog eine besonders große Zahl von Zuhörern an. Rund 300 Besucher füllten den Saal.

Begegnung beim Jakobsweg

Kohler ließ den Abend mit einer sehr persönlichen Einführung beginnen. Um den Menschen Christian Wulff zu erklären, schilderte er eine Begebenheit auf dem gemeinsamen Jakobsweg. Ein junges Paar, kurz vor der Hochzeit, hatte Wulff um eine Widmung ins Wanderbuch gebeten. Der Ex-Präsident beließ es nicht bei einer Zeile, sondern nahm sich erst Zeit für ein halbstündiges Gespräch und dann für einen mehrseitigen Eintrag. „Wir haben es nicht mit einem oberflächlichen Menschen zu tun, sondern mit einem Menschen, der andere Menschen mag und sich für diese Zeit nimmt“, sagte Kohler.

Was er dem Paar mit auf den Weg gegeben hatte, verriet Wulff später selbst: „Man meint, mit der Ehe läuft man in einen sicheren Hafen ein. Dabei ist es andersrum: Man verlässt den Hafen und begibt sich auf hohe See mit allen möglichen Turbulenzen.“

„Gewinnen in der Niederlage“

In seinem Vortrag ließ Wulff tief unter die Oberfläche blicken. Es ging um „Gewinnen in der Niederlage“. Eine Stunde lang beleuchtete Wulff die Krise an sich und die Kraft, die es braucht, um sich daraus zu befreien, aus weltpolitischer, gesellschaftlicher und persönlicher Sicht. Er erinnerte an Deutschland vor 100 Jahren. An die Hyper-Inflation, die den Preis einer Tasse Kaffee in der Zeit, da man sie trank, von 6000 auf 12 000 Reichsmark steigen ließ. An den Ausnahmezustand, Pogrome, ein Land am Abgrund. Früher, meinte er, war eben nicht alles besser. „Aber nichts kommt von allein, und nichts ist vor Dauer“, macht er klar. Noch nie seien die Menschen in Deutschland so gesund, so reich und so sicher gewesen wie heute, trotz Pandemie und Ukraine-Krieg: „Aber die Stimmung ist im Keller.“

Gefährdung von innen

Was Wulff besorgt, ist die riesige Zahl derer, die von Scheindemokratie reden, sich vergessen fühlen, vor allem aber: nicht teilhaben wollen. Viel zu wenige Menschen seien bereit, selbst aufs politische Spielfeld zu gehen, kommentierten lieber von der Tribüne herab. Die Bevölkerungszahl wachse, aber die Zahl der Mitglieder politischer Parteien schrumpfe. Sein Appell: Jeder möge sich prüfen, wo er sich fürs Ganze engagieren könne. „Wir sind nicht nur von außen gefährdet, sondern auch von innen“, machte er klar. Die jetzt handelnde Generation, so Wulff, habe die große Aufgabe, den Zusammenhalt der Gesellschaft in Demokratie zu leisten, in einer vielfältigen, schnelllebigen und komplexen Welt.

Offene Worte über dunkle Stunden

Wulff selbst wirkt heute im Hintergrund, unter anderem an der Spitze der Deutschlandstiftung Integration und als Präsident des Deutschen Chorverbands. An ein politisches Comeback denke er nicht, erwiderte er eine Frage des Tegernseer Journalisten und Verlegers Wolf Weimer aus der Zuhörerschaft. Wulff sprach offen über seine dunkelsten Stunden: „Amt weg, Frau weg, alles weg.“ Geholfen hätten ihm Menschen, die sich nicht abwandten. Es habe Trauerarbeit gebraucht und auch deren Abschluss: „Zugrundegehen bedeutet: auf den Grund gehen.“ Krisen zu durchleiden und zu bewältigen, mache gelassener und stärker. Darum, so Wulff, stehe er heute „glücklich und fröhlich vor Ihnen“. Das Publikum würdigte es mit mehrminütigem Applaus.