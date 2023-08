CSU fordert bei Almbesuch in Kreuth: Wolfsbestand gehört reguliert

Von: Alexandra Korimorth

Diskussion auf der Almwiese: (v.l.) Alexander Dobrindt, Brigitta Regauer, Mechthilde Wittmann, Almbauer Hans Kiening, Alexander Radwan, Anja Weisgerber und Artur Auernhammer. © CSU

Vor Ort haben sich Mitglieder der CSU-Landesgruppe jetzt die Nöte der Almbauern angehört. Der Tross zog zur Bayralm in Kreuth. Das Thema Nummer eins: der Wolf.

Kreuth – Es war ein besonderes Gipfeltreffen, das da an und oberhalb der Bayralm in der Langenau auf gut 1000 Höhenmetern stattfand. In Sachen Almwirtschaft, aber hauptsächlich zum großen Reizthema Wolf gab es eine Almbegehung mit dem Rottacher CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan, acht Almbäuerinnen und -bauern, Tierschützerin Johanna Ecker-Schotte, dem CSU-Landesgruppen-Vorsitzenden Alexander Dobrindt, der Sprecherin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz der CDU/CSU-Fraktion, Anja Weisgerber aus Schweinfurt sowie den CSU-Bundestagsabgeordneten Artur Auernhammer aus Ansbach, Mechthilde Wittmann aus dem Oberallgäu und Andrea Lindholz aus Aschaffenburg. Im Tross zogen die Politiker hoch zum Jungvieh auf den Almwiesen von Landwirt Hans Kiening.

Wolf in der Region hatte vor einem Jahr die Bauern in Aufregung versetzt

Bei der Wanderung erzählten Kreisbäuerin Brigitta Regauer und Josef Glatz als Vorsitzender des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern den Politikern von ihren Erfahrungen mit dem Wolf und der Wolfsbekämpfung. Vor einem Jahr hatte es im Mangfallgebirge zwischen dem Tegernseer Tal und dem Spitzingsee-Gebiet ein Exemplar gegeben, das die Almbauern in Aufruhr versetzte. Viele holten ihre Tiere damals sogar früher vom Berg.

Landesgruppen-Chef Dobrindt: „Der Wolf ist ein wildes Tier“

Auf der knapp dreistündigen Tour bei sengender Hitze erklärten die Almbauern die Zusammenhänge und Mechanismen der Almwirtschaft mit dem artenreichen und umfassend zu schützenden Alpenraum. Bei der Brotzeit nach dem Abstieg erklärte Landesgruppen-Chef Dobrindt, wie wichtig dieses Gipfeltreffen und die Gelegenheit gewesen seien, um sich die Nöte und Sorgen der Almbauern anzuhören und „vor Ort anschaulich zu diskutieren“. Die Erkenntnisse, die die Gruppe nach eigenen Angaben mitgenommen hat: Man könne hier keine wirkungsvollen Zäune bauen. Und wer Almwirtschaft erhalten wolle, müsse akzeptieren, dass der Wolf reguliert werden müsse. Dobrindt sprach sich gegen eine Romantisierung des Wolfs aus: „Er ist ein wildes Tier und ein Beutegreifer.“

Wolfspopulation in Deutschland wächst derzeit ungebremst

Damit eröffnete er eine heiße Diskussion darüber, wie Natur- und Tierschutz mit dem Schutz der Almwirtschaft zusammengebracht werden könne. Umweltsprecherin Weisgerber merkte an: „Der Wolf ist nicht vom Aussterben bedroht, aber die Almwirtschaft ist es, wenn keine Balance gefunden wird.“ Die Wolfspopulation in Deutschland wachse ungebremst. Abgesehen vom Saarland sei der Wolf mittlerweile in allen Bundesländern ansässig. In zehn Jahren sei mit einer Population von 3.000 bis 4.000 Wölfen zu rechnen. Dem sei durch eine Bestandsregulierung Einhalt zu gebieten, indem man einerseits die Bejagung von Problemwölfen erleichtere, so Weisgerber. Andererseits gelte es, den Wolfsbestand zu managen und Einzeltiere wie Rudel auch schadensunabhängig zu entnehmen. Weisgerber forderte ein europarechtskonformes, regionales Bestandsmanagement.

Radwan versprach, dass sich die CSU um das Thema Wolf kümmern werde

Auernhammer, nicht nur Bundestagsabgeordneter, sondern auch Landwirt, forderte, den Wolfsbestand so zu regulieren und so darüber zu sprechen, „wie wir über die Regulierung von Reh- und Hirschwild sprechen“. Wittmann äußerte Verständnis für die Frustration im Bauernstand. Und Radwan, der das Wolfs-Gipfeltreffen, bei dem es freilich auch um andere landwirtschaftliche Themen ging, organisiert hatte, machte noch einmal deutlich, dass es den Almbauern nicht um irgendwelche Ausgleichszahlungen gehe, sondern darum, dass sie ihre Tiere auf die Alm und am Ende der Saison wieder gesund herunterbringen könnten. Radwan versprach, dass die Almbegehung kein einmaliger Aufschlag der Landesgruppe bleibe, sondern dass sich diese bemühe, das Thema Almwirtschaft regelmäßig in die CDU/CSU-Fraktion einzubringen und auch in Berlin und Brüssel weiterzuführen. Almbauer und Gmunds Altbürgermeister Georg von Preysing hoffte zum Abschluss sehr, dass sich die Bundespolitiker auch nach der bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober noch an ihre Versprechen erinnern mögen.

